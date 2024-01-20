Спортивный директор «Лады» назвал попадание в плей-офф основной задачей: «Я буду самым счастливым человеком»

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о задачах клуба.

– Перед сезоном мало кто верил в вас. Могли ли вы ожидать, что все сложится настолько удачно?

– Для себя ставили задачу: не быть мальчиками для битья. Честно скажу, сложно было поначалу. Команда новая. В мае у нас не было ни одного подписанного игрока. Вера была. А как без веры жить? Даже какую-то неделю на первом месте шли, было очень приятно. Был уверен, что будем бороться за плей-офф.

– Как шел процесс поиска легионеров? На первый взгляд, кандидаты были не самыми очевидными.

– Рынок сейчас такой. Шведы, финны и чехи к нам не поедут. Остается только Северная Америка. По Джозефсу мне Дима Цыгуров (сын Геннадия Цыгурова – прим.) помог здорово. Собирал информацию: какой он в раздевалке, как живет. По Космачуку помог знакомый агент. Кроме того, мы много видео по ним просмотрели.

– взяли, потому что искали именно защитника?

– Мы весной и летом искали защитника под первое большинство. Рассматривали Райана , который играл в «Салавате Юлаеве», он нам давал обещания, но в итоге уехал в Австрию. Когда пришло предложение по Росандичу, мы посмотрели, что он в сборной играл, ездил на чемпионаты мира, видео с ним изучили также. Поверили в него. ?

– Попадание в плей-офф для «Лады» – основная задача сейчас?

– Да. Я могу мечтать о чем-то большем. Но если мы попадем в плей-офф, я буду самым счастливым человеком, – сказал .