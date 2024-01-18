Рафик Якубов: «У «Лады» одна задача – попасть в плей-офф. Мы ее еще не выполнили. Каждое очко на вес золота. Идем к тому, чтобы попасть в восьмерку»
Рафик Якубов сообщил, что задача «Лады» на сезон – попасть в плей-офф.
На данный момент клуб занимает пятое место в таблице Востока.
– Задача на сезон – это плей-офф? Сейчас вы на правах одного из руководителей ее как-то корректируете? Может быть, цель теперь – четвертое место, чтобы дома начать первый раунд?
– Нет, у нас задача одна – попасть в плей-офф. Мы ее еще не выполнили. Каждая игра для нас как плей-офф. Каждое очко на вес золота, поэтому идем к тому, чтобы попасть в восьмерку.
Каждый день, каждую игру, каждое очко считаем. Боремся за каждый балл, поэтому далеко не смотрим, какое место займем, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.