Рафик Якубов: «Не думаю, что Овечкин точно побьет рекорд Гретцки. Не все хотят, чтобы наш парень побил рекорд их канадского игрока»

Теги Лада Вашингтон Рафик Якубов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Хоккей

Рафик Якубов не уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– За Овечкиным следите? Ему осталось 65 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки. Как думаете, пару сезонов хватит?

– Честно говоря, я не думаю, что он точно побьет этот рекорд. Мы же не молодеем. Другие команды тоже настраиваются.

Не все хотят, чтобы наш парень побил рекорд их канадского игрока.

Они будут все делать, чтобы он не набрал эти очки, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

18 комментариев
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Они будут все делать, чтобы он не набрал эти очки
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уже и теории заговора подтянулись, Рафик...то есть сашок не виноват, это все враги козни строят!, бгг
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Вот я тоже так думаю! Сто пудов, что это Байден проклятый Сашеньке полезные итальянские спагетти на нажористые русские макароны подменивает! А ещё на отдыхе ему всяких баб мутных подкладывает и учить петь в караоке руки вверх. А ещё поговаривают, что он по ночам ему в шорты песок подсыпает (прям своим делится, не жалко ему)
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+19
Они следят за тобой, будь осторожен
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Ну вот и заговор подъехал.)
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Кругом враги. А впрочем судит по себе, наверное.
+8
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Подсунули ему кривые клюшки и шайбы в виде звезд давида в этом году.
+8
-1
+7
идиотский врпрос и такой же ответ
+6
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+6
Ответ Иван Иванов
Вот я тоже так думаю! Сто пудов, что это Байден проклятый Сашеньке полезные итальянские спагетти на нажористые русские макароны подменивает! А ещё на отдыхе ему всяких баб мутных подкладывает и учить петь в караоке руки вверх. А ещё поговаривают, что он по ночам ему в шорты песок подсыпает (прям своим делится, не жалко ему)
А на клюшку-то Александрову супостаты окаянные заговор наложили, потому теперь шайба в ворота не идет..
+4
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+4
Делом займись лучше
+3
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Стыдно, когда такое говорит не поехавший дед, а человек при делах. Просто стыдно
+2
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А ты не думай — тебе это не идёт...
+2
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Короче - отмазочка уже активно готовится.
Если Саша не смогёт - это будет заговор англосаксов, вот и всё
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Ух, вражины, саботируют русского витязя. То в штаны насрут, то ворота подвинут.
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А на побитие у него какая версия заготовлена?🤔
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Еще один окруженный врагами
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То есть до этого делали не всё возможное?
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А почему все должны этого хотеть? И кто такие "они", которые всё будут делать?

Каждый параноик со своим бредом рано или поздно оказывается на спортсе.
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Сегодня заговор против "слуги двух господ" подогнали, кто следующий?
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