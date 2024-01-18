Рафик Якубов: «Не думаю, что Овечкин точно побьет рекорд Гретцки. Не все хотят, чтобы наш парень побил рекорд их канадского игрока»

Рафик Якубов не уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан « » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (830), уступая лишь (894).

– За Овечкиным следите? Ему осталось 65 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки. Как думаете, пару сезонов хватит?

– Честно говоря, я не думаю, что он точно побьет этот рекорд. Мы же не молодеем. Другие команды тоже настраиваются.

Не все хотят, чтобы наш парень побил рекорд их канадского игрока.

Они будут все делать, чтобы он не набрал эти очки, – сказал спортивный директор «Лады» .