Рафик Якубов: «Не думаю, что Овечкин точно побьет рекорд Гретцки. Не все хотят, чтобы наш парень побил рекорд их канадского игрока»
Рафик Якубов не уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– За Овечкиным следите? Ему осталось 65 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки. Как думаете, пару сезонов хватит?
– Честно говоря, я не думаю, что он точно побьет этот рекорд. Мы же не молодеем. Другие команды тоже настраиваются.
Не все хотят, чтобы наш парень побил рекорд их канадского игрока.
Они будут все делать, чтобы он не набрал эти очки, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.
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уже и теории заговора подтянулись, Рафик...то есть сашок не виноват, это все враги козни строят!, бгг
Если Саша не смогёт - это будет заговор англосаксов, вот и всё
Каждый параноик со своим бредом рано или поздно оказывается на спортсе.