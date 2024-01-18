Якубов о «Слове пацана»: «Зайдите на любое кладбище в Казани – увидите братские могилы, многих не стало в 20 лет. Поучительный сериал»

Теги Лада Рафик Якубов КХЛ алкоголь и спорт кино Хоккей

Рафик Якубов поделился мнением о сериале «Слово пацана».

Якубов родился в Казани. С 2017 по 2021 год он работал генменеджером «Ак Барса».

– Какого вы мнения о сериале «Слово пацана»? Говорят, что в те годы контрактные вопросы игроков решала братва.

– Нет, у нас такого не было. Я жил в это время, играл в хоккей. Сам по себе сериал поучительный. И слишком там жесткие такие моменты есть.

Что не понравилось в сериале – то, что герои курят и пьют. Такого у нас не было. У нас старшие и наказывали, может, кого-то, хотя я таких подробностей не знаю. Тем не менее они были примером если не спортивного, то здорового образа жизни. И в наше время были, наверное, более жесткие правила, но именно в хорошем смысле.

Плохое, конечно, тоже было. Сериал, не сериал, но зайдите сейчас на любое кладбище в Казани – увидите братские могилы, многих пацанов не стало в 20 лет, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

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16 комментариев
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Только идиоты из коррекционных школ могут восхищаться героями этого сериала и тем отмороженным временем...
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Сериал как произведение очень даже хорош. Уж в потоке того псевдопатриотического шлака что у нас снимается, он выгодно отличается и сюжетом и постановкой и актеры в общем то играют на все деньги (ну кроме детей, Пересильдиха например, она еще маленькая слишком, она играет как может). Отдельные сцены, типа похищения афганца из больницы, сделана настолько крепко, что там наверно и Майкл Корлеоне с его Марлоном Брандо в сцене в госпитале должон подвинуться, да простит меня Коппола.
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Мое личное восприятие, почему это зашло - там кино про людей. А они не плохие, не хорошие, они по разному себя могут вести. Что там и показано. Своего рода, это "Преступление и наказание" 21 века. только показано современным языком и в форме сериала. А тем кто говорит, что дети будут там брать какой то пример, что сериал способствует подростковой жестокости, напомню, что у персонажей сериала были реальные прототипы , а те выросли на Трех танкстах и собаке, зорях здесь тихих и т.д. А детям современным и подавно, кроме гаджетов ничего не нужно - вся эта уличная романтика им до фени
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Ответ Anti S
Да время было жёсткое, не то сейчас, где пацаны ноготочки красят, да гей клубы в открытую работают. и на работе чуть что, это моё "личное пространство".
отморозков в 90е и парней с ноготочками сегодня примерно одинаковые пропорции, но разница в том, что парни с ноготочками не наносят урона обществу.
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А я например без сериалов, вживую это прошел. Был знакомый и пропал. Нашли через пол года. Оказалось их троих живьем прикопали, после пыток. Один из них с моей будущей женой в одной группе в технаре учился, с другим я был хорошо знаком, а с его дядькой лет 20 вместе работали потом. Лежат сейчас трое на въезде в город. Романтизм быстро выветривает такое.
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подушню децл, но братские могилы и могилы братков, это не одно и то же.
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Ответ Anti S
так то да не наносят, скорее в себе прячут
почему злой такой? он тебе не перезвонил?
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Аааа !!! Надоели
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Братва не стреляйте друг друга ,вам не чего в жизни делить ! За круглым столом позабудьте обиды ведь ,всем тяжело друзей и родных хоронить!
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Ответ Anti S
Да время было жёсткое, не то сейчас, где пацаны ноготочки красят, да гей клубы в открытую работают. и на работе чуть что, это моё "личное пространство".
чудны Господи твои дела, даже не мог подумать, сколько на спортсе поклонников маникюра и женоподобничества
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Ответ Anti S
чудны Господи твои дела, даже не мог подумать, сколько на спортсе поклонников маникюра и женоподобничества
Не совсем так, просто ты не заметил, что гопари, живущие по понятиям, сегодня в роли вымирающих динозавров, к счастью.
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