Якубов о «Слове пацана»: «Зайдите на любое кладбище в Казани – увидите братские могилы, многих не стало в 20 лет. Поучительный сериал»

Рафик Якубов поделился мнением о сериале «Слово пацана».

Якубов родился в Казани. С 2017 по 2021 год он работал генменеджером «Ак Барса».

– Какого вы мнения о сериале «Слово пацана»? Говорят, что в те годы контрактные вопросы игроков решала братва.

– Нет, у нас такого не было. Я жил в это время, играл в хоккей. Сам по себе сериал поучительный. И слишком там жесткие такие моменты есть.

Что не понравилось в сериале – то, что герои курят и пьют. Такого у нас не было. У нас старшие и наказывали, может, кого-то, хотя я таких подробностей не знаю. Тем не менее они были примером если не спортивного, то здорового образа жизни. И в наше время были, наверное, более жесткие правила, но именно в хорошем смысле.

Плохое, конечно, тоже было. Сериал, не сериал, но зайдите сейчас на любое кладбище в Казани – увидите братские могилы, многих пацанов не стало в 20 лет, – сказал спортивный директор «Лады» .