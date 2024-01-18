Якубов о «Слове пацана»: «Зайдите на любое кладбище в Казани – увидите братские могилы, многих не стало в 20 лет. Поучительный сериал»
Рафик Якубов поделился мнением о сериале «Слово пацана».
Якубов родился в Казани. С 2017 по 2021 год он работал генменеджером «Ак Барса».
– Какого вы мнения о сериале «Слово пацана»? Говорят, что в те годы контрактные вопросы игроков решала братва.
– Нет, у нас такого не было. Я жил в это время, играл в хоккей. Сам по себе сериал поучительный. И слишком там жесткие такие моменты есть.
Что не понравилось в сериале – то, что герои курят и пьют. Такого у нас не было. У нас старшие и наказывали, может, кого-то, хотя я таких подробностей не знаю. Тем не менее они были примером если не спортивного, то здорового образа жизни. И в наше время были, наверное, более жесткие правила, но именно в хорошем смысле.
Плохое, конечно, тоже было. Сериал, не сериал, но зайдите сейчас на любое кладбище в Казани – увидите братские могилы, многих пацанов не стало в 20 лет, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.
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Мое личное восприятие, почему это зашло - там кино про людей. А они не плохие, не хорошие, они по разному себя могут вести. Что там и показано. Своего рода, это "Преступление и наказание" 21 века. только показано современным языком и в форме сериала. А тем кто говорит, что дети будут там брать какой то пример, что сериал способствует подростковой жестокости, напомню, что у персонажей сериала были реальные прототипы , а те выросли на Трех танкстах и собаке, зорях здесь тихих и т.д. А детям современным и подавно, кроме гаджетов ничего не нужно - вся эта уличная романтика им до фени