Якубов про 4:3 «Лады» со «Спартаком»: «Спасибо ребятам, вытащили игру с 0:2. Понравился «Спартак», но наши парни – бойцы»

Теги Лада Спартак Рафик Якубов КХЛ ТАСС Хоккей

Директор «Лады» отметил характер команды после матча над «Спартаком» (4:3 Б).

В субботу «Лада» обыграла «Спартак» после серии буллитов, уступая по ходу матча 0:2.

«Хочу сказать большое спасибо ребятам, вытащили игру с 0:2. Мне «Спартак» понравился, особенно их первая тройка. Но наши парни – бойцы, сколько раз в меньшинстве выстояли. Болельщики нас поддерживали – [как будто] шестой игрок был», – сказал спортивный директор клуба Рафик Якубов.

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1 комментарий

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GJ yanowayler
Респект и уважение тем людям кто помог сделать "Ладу" открытием сезона)
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