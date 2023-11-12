Якубов про 4:3 «Лады» со «Спартаком»: «Спасибо ребятам, вытащили игру с 0:2. Понравился «Спартак», но наши парни – бойцы»

Директор «Лады» отметил характер команды после матча над «Спартаком» (4:3 Б).

В субботу «Лада» обыграла «Спартак» после серии буллитов, уступая по ходу матча 0:2.

«Хочу сказать большое спасибо ребятам, вытащили игру с 0:2. Мне «Спартак» понравился, особенно их первая тройка. Но наши парни – бойцы, сколько раз в меньшинстве выстояли. Болельщики нас поддерживали – [как будто] шестой игрок был», – сказал спортивный директор клуба Рафик Якубов.