Игорь Григоренко о 3-м месте «Лады» на Востоке: «Значит, была правильно выстроена предсезонка. Во многих отрезках показываем современный, агрессивный хоккей»

Игорь Григоренко высказался о старте «Лады» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Как оцените сентябрь «Лады»?

– Родной клуб идет в тройке лучших на Востоке и на серии из десяти матчей в очках. Так что тут не нужно лишних слов и оценок, все они – в турнирной таблице.

– Ожидали такой резвый старт?

– Помнится, в августе были слышны голоса скептиков, они нас критиковали, но я всегда верил в «Ладу». У нашей команды 17 очков в 13 матчах, идем шаг в шаг с «Ак Барсом». Отличный старт, но главные матчи – впереди.

– За счет чего набраны эти 17 очков?

– Спортивный директор и тренерский штаб провели большую работу. Во многих звеньях команда собиралась с нуля, но комплектация была точечной, после внимательного изучения рынка. В прессе отмечают и подбор легионеров. Может, у них не самые громкие имена, но они играют на команду. Все это заслуга Рафика Хабибулловича [Якубова].

« » стартовала дома с трех поражений, но тренерский штаб был спокоен и гнул свою линию. В итоге пришла и игра, и результат. Значит, была правильно выстроена предсезонка.

– Некоторые специалисты критикуют «Ладу» за закрытый хоккей. По делу?

– Я считаю, что они не правы. Мне нравится наша команда, много отрезков, когда она показывает современный, агрессивный хоккей. Да, в каких-то эпизодах матчей может и откатиться назад, но это нормальная игра на результат. Тем более в условиях, когда клуб только вернулся в и строит фундамент на долгие годы.

В любом случае все это первые впечатления от игры «Лады». Но мы внутри клуба обсуждаем многие вопросы, видим наши резервы. Конкуренция в лиге жесткая, надо прибавлять, впереди непростое турне по Дальнему Востоку, – сказал советник гендиректора «Лады».