Тренер «Вашингтона» допустил, что Овечкин сыграет с «Рейнджерс», хоть вероятность и невелика. Решение примут за несколько часов до игры

Тренер «Вашингтона» не исключил, что Александр Овечкин сыграет с «Рейнджерс».

Спенсер Карбери сообщил, что решение об участии Овечкина примут за несколько часов до начала игры, которая начнется сегодня в 21:00 по московскому времени.

«Да, вероятность этого невелика. Но, думаю, есть шанс, что он сыграет.

Насколько мне известно, [он едет с командой]. Я не хочу говорить лишнего, но, насколько мне известно, он едет», – сказал Карбери.

38-летний форвард и капитан команды пропустил вчерашний матч против « » (3:2) из-за травмы нижней части тела.

Напомним, Овечкин вышел на тренировку «Вашингтона» перед матчем с «Сиэтлом» (1:4), но досрочно покинул ее. Ранее он уже пропускал занятия.

– второй снайпер в истории . Он забил 830 голов. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах этого сезона при показателе полезности «-11». Его подробная статистика – здесь.