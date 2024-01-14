Тренер «Вашингтона» допустил, что Овечкин сыграет с «Рейнджерс», хоть вероятность и невелика. Решение примут за несколько часов до игры

Теги Рейнджерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Тренер «Вашингтона» не исключил, что Александр Овечкин сыграет с «Рейнджерс».

Спенсер Карбери сообщил, что решение об участии Овечкина примут за несколько часов до начала игры, которая начнется сегодня в 21:00 по московскому времени.

«Да, вероятность этого невелика. Но, думаю, есть шанс, что он сыграет.

Насколько мне известно, [он едет с командой]. Я не хочу говорить лишнего, но, насколько мне известно, он едет», – сказал Карбери.

38-летний форвард и капитан команды пропустил вчерашний матч против «Рейнджерс» (3:2) из-за травмы нижней части тела.

Напомним, Овечкин вышел на тренировку «Вашингтона» перед матчем с «Сиэтлом» (1:4), но досрочно покинул ее. Ранее он уже пропускал занятия.

Александр – второй снайпер в истории НХЛ. Он забил 830 голов. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах этого сезона при показателе полезности «-11». Его подробная статистика – здесь.

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4 комментария
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То есть, главный тренер не знает, едет ли с командой ее игрок? Карбери пробивает новое дно конечно
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Старая гвардия ожила), и Кузя , и Оши и Манта. Может их еще хватит на пару тройка матчей) , а Саня подлечится как следует пока.
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Ответ Кино Музыка
В большинстве хотя бы, уже интересней.
А что интереснее ты увидел?
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