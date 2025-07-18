«Локомотив» продлил контракт с Гернатом. На защитника претендовали ЦСКА, «Авангард» и другие клубы (Артур Хайруллин)

«Локомотив» продлил договор с Мартином Гернатом.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В прошлом сезоне Мартин Гернат набрал 31 (5+26) балл при полезности «плюс 17» в 63 матчах регулярки за «Локомотив ». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ защитник отметился 5 (2+3) очками при полезности «плюс 1» в 21 игре.

Ранее появилась информация , Гернат получил выгодное предложение от «Авангарда ». Также сообщалось , что словак может стать игроком ЦСКА и интересен другим клубам Фонбет Чемпионата КХЛ.