«Локомотив» продлил контракт с Гернатом. На защитника претендовали ЦСКА, «Авангард» и другие клубы (Артур Хайруллин)
«Локомотив» продлил договор с Мартином Гернатом.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В прошлом сезоне Мартин Гернат набрал 31 (5+26) балл при полезности «плюс 17» в 63 матчах регулярки за «Локомотив». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ защитник отметился 5 (2+3) очками при полезности «плюс 1» в 21 игре.
Ранее появилась информация, Гернат получил выгодное предложение от «Авангарда». Также сообщалось, что словак может стать игроком ЦСКА и интересен другим клубам Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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