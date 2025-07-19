«Виннипег» и Виларди продлили контракт на 6 лет, кэпхит – 7,5 млн долларов. Стороны избежали арбитража

«Виннипег» продлил контракт с Габриэлем Виларди на 6 лет.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) 25-летнего нападающего по новому соглашению составит 7,5 миллиона долларов. Форвард обращался в арбитраж по зарплате, однако стороны договорились до начала слушаний.

В прошлом сезоне Виларди провел за «Джетс» 71 матч в регулярном чемпионате и набрал 61 (27+34) балл при полезности «+10».

В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в 9 играх.

Отметим, что по прошлому контракту кэпхит Виларди составлял 3,44 млн долларов.