Алексей Жамнов: «Мы рады, что «Флорида» 2-й раз подряд выиграла Кубок Стэнли. Молодежка «Спартака» завоевала Кубок Харламова, тут есть взаимосвязь, может»

Алексей Жамнов заявил, что был рад победе «Флориды» в Кубке Стэнли.

– Следили ли за победой «Флориды» в финале Кубка Стэнли? В этом году будто бы связей между «Пантерс» и «Спартаком» стало еще больше: семейство Барковых, взаимные слова поддержки от игроков спартаковской молодежки и хоккеистов «Флориды»...



– Да, мы переживаем за них. У Александра Баркова во «Флориде» играет сын, также там выступают наши соотечественники Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.

Мы рады, что «Флорида » второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли . И очень рады, что наша молодежка впервые за многие годы завоевала Кубок Харламова .

Возможно, тут есть небольшая взаимосвязь. Осталось и нашей первой команде чуть-чуть поднажать, – сказал главный тренер «Спартака».