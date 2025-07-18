Тренер «Питтсбурга» Мьюз о Лавиолетте: «Он дал мне шанс работать в НХЛ, я всегда благодарен за это. Вместе мы многого добились»
Тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз рассказал, кого считает своим учителем.
Напомним, весной Лавиолетт был отправлен в отставку с поста главного тренера «Рейнджерс».
В начале июня Дэн Мьюз возглавил «Пингвинс». Он работал с Лавиолеттом в «Рейнджерс» и «Нэшвилле».
«Ну, в первую очередь – Питер Лавиолетт. Он дал мне первый шанс поработать в НХЛ, и за это я буду благодарен ему всегда.
То, как он распределяет роли, как управляет процессами – я видел все это своими глазами, и, конечно, это были две совершенно разные организации. Я многому научился. Мы добились немалого за те годы, что работали вместе», – сказал главный тренер «Пингвинс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
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