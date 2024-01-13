Светлов о погоне Овечкина за Гретцки: «Этот сезон сбил всех с шапкозакидательских настроений. Реалистичная программа: еще 10-15 голов в этом чемпионате и по 20-25 в двух последующих» 

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Сергей Светлов оценил шансы Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

На счету капитана «Вашингтона» 830 шайб, у рекордсмена Уэйна Гретцки 894 гола.

– Все ждут от него [Овечкина] голов и падения рекорда Гретцки с 894 шайбами.

– Думаю, этот сезон сбил всех с шапкозакидательских настроений. Были горячие головы, которые утверждали, что уже предстоящей весной рекорд Гретцки падет. Но с нынешней системой игры «Вашингтона» это нереально.

– Забьет ли Овечкин необходимые 64 шайбы, или рекорд Гретцки устоит?

– На мой взгляд, сейчас есть возможность перевести дыхание и спокойно распределить силы на этот сезон и один-два следующих. Вполне реалистичная программа – еще 10-15 голов в этом чемпионате и по 20-25 в двух последующих. В каком-то смысле программа-минимум. Но она сделает всю хоккейную Россию счастливой.

Овечкина на протяжении всей его карьеры не только хвалили, но и прессовали – и каждый раз критика давала ему новый импульс. Помню, как еще до завоевания Кубка Стэнли считали «минусы» в его полезности, но Александр откликнулся, и скоро по «плюс-минус» чуть ли не лидировал, став самым полезным игроком золотого плей-офф.

Думаю, и на сей раз Овечкин откликнется на критику. НХЛ стала очень быстрой и челночной лигой, и ее ветераны должны быть чуть ли не более легкими, резкими и сухими, чем молодежь. Предположу, что Александр учтет это в ходе своей следующей предсезонной подготовки, сделает ее более сконцентрированной. Возможно, в этом плане прошедшим летом какие-то моменты были упущены, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

16 комментариев
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Одно непонятно как нынешняя система Вашингтона виновата что шайба в ворота не залетает
Ови с отрывом больше всех в НХЛ играет в большинстве , играет в офисе , перевели даже под вратаря при большинстве .. и система тут не та
Очередные выдуманные причины почему Овечкин не забивает
В остальном согласен-пахать пахать и еще раз пахать в межсезонье и тогда будет толк
+11
-6
+5
Ответ melmi
Одно непонятно как нынешняя система Вашингтона виновата что шайба в ворота не залетает Ови с отрывом больше всех в НХЛ играет в большинстве , играет в офисе , перевели даже под вратаря при большинстве .. и система тут не та Очередные выдуманные причины почему Овечкин не забивает В остальном согласен-пахать пахать и еще раз пахать в межсезонье и тогда будет толк
Не умеют строить систему Столичные. Надо Романа звать.
+7
-5
+2
Судя по тому что мы видим, шансов мало. Надежда на чудо.
В качестве последней надежды - покажет начало будущего сезона.
+1
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Причём тут нынешняя система игры Вашингтона???!!! "Система игры" позволяет шайбе от клюшки залетать в ворота?!
Овечкин прошлым летом банально вообще не готовился к сезону, регулярно гулял по тусовкам и кабакам, отращивал пивное пузо... Результат всего этого мы сейчас видим. Ну когда Светлов и другие "ветераны хоккея" уже начнут говорить правду? Ответ-никогда!
+3
-3
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побьет рекорд грецки по передачам)
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Ответ seppblatter@mail.ru
Почему все ждут? Не все. Я жду, когда Сашка перестанет отчислять в бюджет США и вернется на родину, работать депутатом. И этот кошмарный пендостанский сон закончиться в его жизни. И по традиции, хотелось бы почитать от хлеба насущ, сколько шапок кинули за это время в сторону Сашки.
Бедный Саша,как же он там мучается
+4
-4
0
Ответ melmi
Одно непонятно как нынешняя система Вашингтона виновата что шайба в ворота не залетает Ови с отрывом больше всех в НХЛ играет в большинстве , играет в офисе , перевели даже под вратаря при большинстве .. и система тут не та Очередные выдуманные причины почему Овечкин не забивает В остальном согласен-пахать пахать и еще раз пахать в межсезонье и тогда будет толк
Одно но: он лидер команды по очкам. Возможно физрук тренер тоже немножко в ответе?
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Ответ melmi
Одно непонятно как нынешняя система Вашингтона виновата что шайба в ворота не залетает Ови с отрывом больше всех в НХЛ играет в большинстве , играет в офисе , перевели даже под вратаря при большинстве .. и система тут не та Очередные выдуманные причины почему Овечкин не забивает В остальном согласен-пахать пахать и еще раз пахать в межсезонье и тогда будет толк
Нынешняя система виновата только в одном, что не начинала омоложение считая что деды смогут все.
Итог - Бэкс - 9 мультов и прошлый год по сути не играл, этот и следующий.
Кузя - так и не смогли его заставить почувствовать обратно вкус к игре.
Элер - пусть и третий центр - но тоже тащил.
Оши - ну блин ему уже тоже особо не нужно ничего.

Из плюсов можно выделить Строума, которого выцепили из Чикаго и он становится одним из лидеров.

Итог - Овечкин зависимый игрок и когда ему 23 было он мог носиться и забивать. Сейчас ему нужен хороший пас, а центров по сути только Строум играет. плюс Оши так же висит в платежке.
Столичные могут поправить ситуацию после этого сезона, Бэкс в завершивших игру, Манта досвидания. Могут освободившиеся 15(по факту 13.5 так как на 1.5 выше новый контракт Уилсона) - использовать для поиска новых центров.

PS: И да, думается в этой ситуации виноват и сам Овечкин, желая завершить карьеру вместе с друзьями Бэксом и Оши, Карлсоном и Кузей. Но манагеры должны были объяснить ему перспективы вот такого сезона.
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Ответ Booligan
Одно но: он лидер команды по очкам. Возможно физрук тренер тоже немножко в ответе?
ну так потому и лидер по очкам, что играет больше всех, не? )
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