Светлов о погоне Овечкина за Гретцки: «Этот сезон сбил всех с шапкозакидательских настроений. Реалистичная программа: еще 10-15 голов в этом чемпионате и по 20-25 в двух последующих»
Сергей Светлов оценил шансы Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.
На счету капитана «Вашингтона» 830 шайб, у рекордсмена Уэйна Гретцки 894 гола.
– Все ждут от него [Овечкина] голов и падения рекорда Гретцки с 894 шайбами.
– Думаю, этот сезон сбил всех с шапкозакидательских настроений. Были горячие головы, которые утверждали, что уже предстоящей весной рекорд Гретцки падет. Но с нынешней системой игры «Вашингтона» это нереально.
– Забьет ли Овечкин необходимые 64 шайбы, или рекорд Гретцки устоит?
– На мой взгляд, сейчас есть возможность перевести дыхание и спокойно распределить силы на этот сезон и один-два следующих. Вполне реалистичная программа – еще 10-15 голов в этом чемпионате и по 20-25 в двух последующих. В каком-то смысле программа-минимум. Но она сделает всю хоккейную Россию счастливой.
Овечкина на протяжении всей его карьеры не только хвалили, но и прессовали – и каждый раз критика давала ему новый импульс. Помню, как еще до завоевания Кубка Стэнли считали «минусы» в его полезности, но Александр откликнулся, и скоро по «плюс-минус» чуть ли не лидировал, став самым полезным игроком золотого плей-офф.
Думаю, и на сей раз Овечкин откликнется на критику. НХЛ стала очень быстрой и челночной лигой, и ее ветераны должны быть чуть ли не более легкими, резкими и сухими, чем молодежь. Предположу, что Александр учтет это в ходе своей следующей предсезонной подготовки, сделает ее более сконцентрированной. Возможно, в этом плане прошедшим летом какие-то моменты были упущены, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.
Ови с отрывом больше всех в НХЛ играет в большинстве , играет в офисе , перевели даже под вратаря при большинстве .. и система тут не та
Очередные выдуманные причины почему Овечкин не забивает
В остальном согласен-пахать пахать и еще раз пахать в межсезонье и тогда будет толк
В качестве последней надежды - покажет начало будущего сезона.
Овечкин прошлым летом банально вообще не готовился к сезону, регулярно гулял по тусовкам и кабакам, отращивал пивное пузо... Результат всего этого мы сейчас видим. Ну когда Светлов и другие "ветераны хоккея" уже начнут говорить правду? Ответ-никогда!
Итог - Бэкс - 9 мультов и прошлый год по сути не играл, этот и следующий.
Кузя - так и не смогли его заставить почувствовать обратно вкус к игре.
Элер - пусть и третий центр - но тоже тащил.
Оши - ну блин ему уже тоже особо не нужно ничего.
Из плюсов можно выделить Строума, которого выцепили из Чикаго и он становится одним из лидеров.
Итог - Овечкин зависимый игрок и когда ему 23 было он мог носиться и забивать. Сейчас ему нужен хороший пас, а центров по сути только Строум играет. плюс Оши так же висит в платежке.
Столичные могут поправить ситуацию после этого сезона, Бэкс в завершивших игру, Манта досвидания. Могут освободившиеся 15(по факту 13.5 так как на 1.5 выше новый контракт Уилсона) - использовать для поиска новых центров.
PS: И да, думается в этой ситуации виноват и сам Овечкин, желая завершить карьеру вместе с друзьями Бэксом и Оши, Карлсоном и Кузей. Но манагеры должны были объяснить ему перспективы вот такого сезона.