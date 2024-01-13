Светлов о погоне Овечкина за Гретцки: «Этот сезон сбил всех с шапкозакидательских настроений. Реалистичная программа: еще 10-15 голов в этом чемпионате и по 20-25 в двух последующих» 

Сергей Светлов оценил шансы Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

На счету капитана «Вашингтона» 830 шайб, у рекордсмена 894 гола.

– Все ждут от него [ ] голов и падения рекорда Гретцки с 894 шайбами.

– Думаю, этот сезон сбил всех с шапкозакидательских настроений. Были горячие головы, которые утверждали, что уже предстоящей весной рекорд Гретцки падет. Но с нынешней системой игры « » это нереально.

– Забьет ли Овечкин необходимые 64 шайбы, или рекорд Гретцки устоит?

– На мой взгляд, сейчас есть возможность перевести дыхание и спокойно распределить силы на этот сезон и один-два следующих. Вполне реалистичная программа – еще 10-15 голов в этом чемпионате и по 20-25 в двух последующих. В каком-то смысле программа-минимум. Но она сделает всю хоккейную Россию счастливой.

Овечкина на протяжении всей его карьеры не только хвалили, но и прессовали – и каждый раз критика давала ему новый импульс. Помню, как еще до завоевания Кубка Стэнли считали «минусы» в его полезности, но Александр откликнулся, и скоро по «плюс-минус» чуть ли не лидировал, став самым полезным игроком золотого плей-офф.

Думаю, и на сей раз Овечкин откликнется на критику. стала очень быстрой и челночной лигой, и ее ветераны должны быть чуть ли не более легкими, резкими и сухими, чем молодежь. Предположу, что Александр учтет это в ходе своей следующей предсезонной подготовки, сделает ее более сконцентрированной. Возможно, в этом плане прошедшим летом какие-то моменты были упущены, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.