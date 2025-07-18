22

«Отлично». Овечкин об игре «Динамо» после 1:1 с «Балтикой»

Александр Овечкин поделился впечатлениями об игре «Динамо» в 1-м туре Мир РПЛ.

Команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с «Балтикой» (1:1) в мачте 1-го тура чемпионата России.

Капитан «Вашингтона» и воспитанник бело-голубых Александр Овечкин посетил игру. 

– Как вам сегодняшняя игра «Динамо»?

– Отлично, – сказал Александр Овечкин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoБалтика
logoВашингтон
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин присутствует на матче «Динамо» – «Балтика» в 1-м туре РПЛ
1518 июля, 17:36Видео
Бителло: «Не слежу за хоккеем, но знаю, что Овечкин – великий игрок. Он золотыми буквами вписал свое имя в историю России и НХЛ»
330 июня, 20:14
Дюков об аналоге Овечкина в футболе: «Рано или поздно такой футболист в России появится. Это должен быть не какой-то вратарь или защитник, а нападающий, который сможет забить больше всех»
12027 июня, 07:15
Главные новости
Капризов и «Миннесота» пока «не близки» к соглашению. «Уайлд» хотят продлить контракт, Кирилл получит 14+ млн долларов в год и станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ (Майкл Руссо)
4вчера, 21:54
Комтуа продлил контракт с «Динамо» и заработает 130 млн рублей за 2 года (Metaratings)
4вчера, 21:04
Овечкин рассказал, что научился драться «на улице», и назвал лучших бойцов в НХЛ: «Брашир, Ларак и Малкин»
7вчера, 20:40
Сушинский о «Куньлуне»: «Называется по-китайски, должен играть в Китае. Интереса было бы больше, чем в Мытищах или Петербурге, наверное. Или руководство понимает, что собрать народ на хоккее тяжело»
4вчера, 20:21
Овечкин поучаствовал в открытии отремонтированной площадки в Москве, где он занимался в детстве. В коробке создали арт-покрытие с числом 895 и надписью «Вечный рекорд»
7вчера, 19:44
Терещенко о КХЛ: «Игроков никто не защищает. В НХЛ в профсоюз платят 22% от контракта, у нас и 10% никто не отдаст. Нужна солидарность всех хоккеистов и агентов»
10вчера, 19:29
Овечкин о том, сколько времени нужно уделять физподготовке: «80% точно, это база. Сейчас спорт быстрый, нужно быть готовым»
1вчера, 18:35
Купер возглавит сборную Канады на Олимпиаде-2026. Кэссиди, Дебур, Токкет и Донсков будут его ассистентами
6вчера, 17:48
«Трактор» может подписать Веккионе из системы «Вашингтона». У 32-летнего форварда 3 матча в НХЛ за карьеру (Metaratings)
12вчера, 17:32
Кравец возглавит «Барыс». «Куньлунь» не продлил контракт с тренером (Алексей Шевченко)
6вчера, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Никонов: «Трактор» играл в финале Кубка Гагарина, но этого мало. Нужно брать трофей»
2вчера, 21:29
Кирилл Сафронов о «Куньлуне»: «Для КХЛ хорошо, что возможно содержать клуб, пусть у него китайское имя. Это не аутсайдер, еще неизвестно, как изменится трансферная политика после переезда в Петербург»
1вчера, 21:18
Никонов об Овечкине: «При таких достижениях он остался человеком, самым простым в общении. Он все расскажет и покажет, когда подойдешь к нему»
2вчера, 19:16
Генменеджер «Сибири» Меркулов о Мерфи в СКА: «Лучший атакующий защитник лиги, стал сигма-боем для наших юных фанатов. Мы не смогли удовлетворить его требования, он искал выгодное предложение»
1вчера, 19:06
Форвард «Локомотива» Иванов выложил фото своего кота Харви в Кубке Гагарина
2вчера, 18:49Фото
Терещенко об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Менеджеры должны нести ответственность, разрывается долгосрочный контракт – нужна компенсация. Но Омск все делает по регламенту»
вчера, 18:03
Каблуков не планирует завершать карьеру: «Цель сыграть 1000 матчей в КХЛ выполнена, есть и другие»
2вчера, 16:49
Директор «Металлурга» про обмен Зернова на Исхакова: «Таковы реалии потолка зарплат. Мы играем в быстрый техничный хоккей, Руслан подходит под нашу систему»
вчера, 16:11
Рафиков о новом контракте с «Локомотивом»: «Я с 11 лет в Ярославле, долго не думал. Хорошая мотивация доказать, что мы достойны Кубка Гагарина»
1вчера, 15:43
Вайсфельд об уходе Блэкера из «Авангарда»: «Непонятная история. Чем руководствовались в клубе, когда его подписывали, что произошло – не знаю. С Козловым понятнее – смена руководства»
1вчера, 15:32