«Отлично». Овечкин об игре «Динамо» после 1:1 с «Балтикой»
Александр Овечкин поделился впечатлениями об игре «Динамо» в 1-м туре Мир РПЛ.
Команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с «Балтикой» (1:1) в мачте 1-го тура чемпионата России.
Капитан «Вашингтона» и воспитанник бело-голубых Александр Овечкин посетил игру.
– Как вам сегодняшняя игра «Динамо»?
– Отлично, – сказал Александр Овечкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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