Экс-арбитр Кулаков возглавил отдел организации судейства ФХР. Он провел 923 игры в КХЛ, судил матчи ЧМ и Олимпиады в 2002 году

Сергей Кулаков назначен в ФХР руководителем отдела организации судейства.

«Кулаков – один из самых авторитетных и уважаемых арбитров в истории отечественного хоккея. Его профессиональная карьера на высшем уровне началась в 1993 году. С тех пор он отработал более 1000 матчей в российских и международных соревнованиях.

С момента создания Континентальной хоккейной лиги Кулаков был ее постоянным участником: с дебютного сезона-2008/09 он провел 923 игры в роли главного арбитра.

В 2017 году был удостоен почетной награды – приза «Золотой свисток» лучшему судье сезона. В разные годы Кулаков неоднократно входил в десятку лучших судей по итогам сезона.

Серьезное признание Кулаков получил и на международной арене. Он обслуживал матчи чемпионатов мира в 2000 и 2001 годах, а также работал на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

В новой должности Кулаков будет курировать организацию судейства на всех этапах чемпионатов России и всероссийских турниров – ВХЛ , ЖХЛ, НМХЛ и СХЛ, отвечать за их подготовку, координировать их работу на соревнованиях, а также участвовать в разработке методических материалов, программ повышения квалификации судей и подготовки новых кадров.

Назначение Кулакова на руководящую должность – это важный шаг в укреплении системы судейства в российском хоккее. Его богатый опыт, авторитет среди коллег и глубокое понимание игры станут надежной основой для дальнейшего развития и повышения качества судейства на всех уровнях», – говорится в заявлении ФХР .