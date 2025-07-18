«Локомотив» может вернуть Денисенко. Сообщалось, что он интересен двум клубам Востока (Артур Хайруллин)

«Локомотив» ведет переговоры с Григорием Денисенко о контракте.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Денисенко ранее уже выступал за ярославцев.

Ранее сообщалось , что два клуба из Восточной конференции КХЛ планируют выменять у «Локомотива » права на Денисенко.

Прошлый сезон нападающий начал в фарм-клубе «Вегаса» и провел одну игру за главную команду, но был обменян в «Нэшвилл » по ходу чемпионата.

На счету Денисенко 39 (17+22) очков за 65 игр в регулярном чемпионате АХЛ при полезности «минус 16». В плей-офф он забил один гол в восьми матчах при полезности «минус 8».

За карьеру игрок провел 34 игры в НХЛ (за «Флориду» и «Вегас»), а также 243 матча в АХЛ с учетом плей-офф.