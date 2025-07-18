Андронов об алкоголе: «В компании могу выпить бокал вина, в жару – пива. Мне достаточно маленького количества, могу вообще не употреблять»

Сергей Андронов рассказал об отношении к алкогольным напиткам.

– Какое у вас отношение к алкоголю?

– На сегодняшний день абсолютно спокойное, нейтральное. Если вопрос в том, помогает это или не помогает – для меня лично не помогает. В компании могу выпить бокал вина, два.

Я просто пришел уже к тому, что мне достаточно какого-то маленького количества, чтобы просто поддержать компанию. Могу вообще его не употреблять, я спокойно к этому отношусь.

– Вино или пиво?

– Скорее, наверное, бокал вина.

– Есть стереотип, что хоккеисты выбирают пиво.

– Да по-разному. Вот сейчас, наверное, в жару выпил бы пива.

Но я бы сказал, что лучше ничего не употреблять из алкоголя. А каждый для себя выберет, надо ему это или не надо. Я знаю ребят, которым, нужно это для восстановления каких-то вещей. Но опять же, это все индивидуально.

– Многие говорят: «Я не могу после игры не выпить пива. Просто мне нужно снять стресс». Как, если не пивом?

– Это мы опять же приходим все-таки к стереотипности, к какому-то мышлению, что вот нам, чтобы расслабиться... Были у меня перерывы, когда я не пил алкоголь год-полтора.

То есть у нас все равно есть стереотипность, что мы расслабляемся или можем посидеть в компании, повеселиться только в сопровождении чего-то. Это социальная вещь. Я абсолютно точно для себя понял, что я могу сидеть в компании и смеяться, и шутить без алкоголя.

Есть много вещей, которые помогают справиться со стрессом. И тут возникает вопрос: хочешь ли ты искать другие пути или не хочешь? – сказал форвард СКА .

Андронов о веганстве: «В России нет инфраструктуры, чтобы восполнить все микроэлементы и белки. В Америке – можно, а у нас экзотических продуктов нет. Я пробовал многие диеты, главное – баланс»