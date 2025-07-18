«Анахайм» и Хеллесон продлили контракт на 2 года, кэпхит – 1,1 млн долларов. Стороны избежали арбитража

Дрю Хеллесон продлил контракт с «Анахаймом» на два сезона.

Средняя годовая зарплата игрока (кэпхит) – 1,1 миллиона долларов.

24-летний американский защитник был в статусе ограниченно свободного агента и ранее подал запрос на арбитраж. Стороны смогли договориться до слушаний.

В прошлом сезоне Хеллесон набрал 13 (4+9) очков в 56 матчах. Он стал лучшим среди защитников «Дакс» и новичков-защитников НХЛ по показателю полезности «+6».