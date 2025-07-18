Агент Ткачева о Буше: «Как Володя вытащил его задницу в серии с «Металлургом», играл с «Локомотивом» – Ги забыл. Он ведет себя как хозяин «Авангарда»
Ранее стало известно, что «Авангард» расторгнет контракт с 29-летним нападающим.
– Что именно Ги Буше не устраивало в Ткачеве?
– Он сам не знает, что его не устраивает. Сейчас в конце концов высказался, что не нужен крайний, ему нужен центральный. Ему просто не нужен креатив в команде.
А то, что Володя вытащил его задницу в серии с Магнитогорском и как он играл в серии с «Локомотивом», он забыл. Но ничего страшного. Зато статистика все помнит и время все покажет.
Омские болельщики здесь ни при чем, но они должны знать правду. Со своей стороны Владимир сделал все, чтобы остаться в команде. Но, к сожалению, не все этого хотели.
– То есть Буше ведет себя как хозяин команды?
– Абсолютно как хозяин. Если все руководители «Авангарда», Кожевников, Сопин и Чистяков, пытались оставить Володю и не смогли этого сделать, то кто хозяин команды? Все, что они нас просили, мы сделали, – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.
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