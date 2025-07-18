Агент Ткачева о Буше: «Как Володя вытащил его задницу в серии с «Металлургом», играл с «Локомотивом» – Ги забыл. Он ведет себя как хозяин «Авангарда»

Шуми Бабаев заявил, что Ги Буше недооценивает Владимира Ткачева.

Ранее стало известно , что «Авангард» расторгнет контракт с 29-летним нападающим.

– Что именно Ги Буше не устраивало в Ткачеве?

– Он сам не знает, что его не устраивает. Сейчас в конце концов высказался, что не нужен крайний, ему нужен центральный. Ему просто не нужен креатив в команде.

А то, что Володя вытащил его задницу в серии с Магнитогорском и как он играл в серии с «Локомотивом », он забыл. Но ничего страшного. Зато статистика все помнит и время все покажет.

Омские болельщики здесь ни при чем, но они должны знать правду. Со своей стороны Владимир сделал все, чтобы остаться в команде. Но, к сожалению, не все этого хотели.

– То есть Буше ведет себя как хозяин команды?

– Абсолютно как хозяин. Если все руководители «Авангарда », Кожевников, Сопин и Чистяков, пытались оставить Володю и не смогли этого сделать, то кто хозяин команды? Все, что они нас просили, мы сделали, – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев .

💣 «Авангард» слил Владимира Ткачева – звезду КХЛ. Похоже, все из-за тренера