Щитов о Ткачеве: «Уйдет в СКА, может, это логично. Спрос в КХЛ будет, без работы Владимир не останется»
Никита Щитов предположил, что Владимир Ткачев может вернуться в СКА.
Ранее стало известно, что омский клуб расторгнет соглашение с Владимиром Ткачевым. Договор с нападающим был рассчитан до 2030 года. Ранее Ткачев уже выступал за петербургский клуб.
«Думаю, спрос на Ткачева среди лучших клубов КХЛ обязательно будет. Может быть, он уйдет в СКА. Это было бы логично.
В любом случае, без работы Владимир не останется», – сказал ассистент главного тренера «Лады», экс-защитник клубов КХЛ.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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