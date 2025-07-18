Щитов о Ткачеве: «Уйдет в СКА, может, это логично. Спрос в КХЛ будет, без работы Владимир не останется»

Никита Щитов предположил, что Владимир Ткачев может вернуться в СКА.

Ранее стало известно , что омский клуб расторгнет соглашение с Владимиром Ткачевым . Договор с нападающим был рассчитан до 2030 года. Ранее Ткачев уже выступал за петербургский клуб.

«Думаю, спрос на Ткачева среди лучших клубов КХЛ обязательно будет. Может быть, он уйдет в СКА . Это было бы логично.

В любом случае, без работы Владимир не останется», – сказал ассистент главного тренера «Лады», экс-защитник клубов КХЛ.

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