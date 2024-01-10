Овечкин вышел на тренировку «Вашингтона», но досрочно покинул ее

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин вышел на утреннюю тренировку «Вашингтона».

Тем не менее 38-летний российский форвард провел лишь часть занятия и ушел в раздевалку.

Напомним, Овечкин получил повреждение в матче с «Каролиной» (2:6), столкнувшись с Джорданом Стаалом. Он пропустил тренировку перед матчем с «Лос-Анджелесом», но все же принял участие в игре (4:3), однако провел ее без бросков в створ.

Во вторник Овечкин взял второй выходной за 4 последних дня, чтобы восстановиться и решить проблемы со здоровьем.

В ночь на 12 января «Вашингтон» дома сыграет с «Сиэтлом».

Овечкин с 830 шайбами занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В этом сезоне Александр набрал 26 (8+18) очков в 38 играх регулярного чемпионата. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ разноцветный логотип
Комментарий скрыт
играть дома может и выйдет
+5
0
+5
Устал, наверное.
+4
-2
+2
Ну зачем мусолить мелкие темы касаемые Овечкина,засорять эфир?? И таки-да,как говорят в Одессе:прекратите постить чушь из неизвестных источников.Бросал Саня, только мимо и пару бросков заблокировали.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий