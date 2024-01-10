Овечкин вышел на тренировку «Вашингтона», но досрочно покинул ее

Александр Овечкин вышел на утреннюю тренировку «Вашингтона».

Тем не менее 38-летний российский форвард провел лишь часть занятия и ушел в раздевалку.

Напомним, Овечкин получил повреждение в матче с «Каролиной» (2:6), столкнувшись с Джорданом Стаалом. Он пропустил тренировку перед матчем с «Лос-Анджелесом», но все же принял участие в игре (4:3), однако провел ее без бросков в створ.

Во вторник взял второй выходной за 4 последних дня, чтобы восстановиться и решить проблемы со здоровьем.

В ночь на 12 января «Вашингтон» дома сыграет с «Сиэтлом».

Овечкин с 830 шайбами занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории , уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В этом сезоне Александр набрал 26 (8+18) очков в 38 играх регулярного чемпионата. Его статистика – здесь.