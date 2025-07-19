«Виннипег» продлил договор с Паркером Фордом на 2 года, кэпхит – 812 500 долларов. 24-летний форвард дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне

«Виннипег» продлил контракт с Паркером Фордом на два сезона.

Кэпхит по новому соглашению с 24-летним американским нападающим составит 812 500 долларов.

Форд дебютировал в НХЛ за «Джетс» в прошлом сезоне и отметился 1 голом в 3 матчах регулярки.

В АХЛ на его счету 21 (14+7) балл в 41 матче за «Манитобу».