«Виннипег» продлил договор с Паркером Фордом на 2 года, кэпхит – 812 500 долларов. 24-летний форвард дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне
«Виннипег» продлил контракт с Паркером Фордом на два сезона.
Кэпхит по новому соглашению с 24-летним американским нападающим составит 812 500 долларов.
Форд дебютировал в НХЛ за «Джетс» в прошлом сезоне и отметился 1 голом в 3 матчах регулярки.
В АХЛ на его счету 21 (14+7) балл в 41 матче за «Манитобу».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Виннипега»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости