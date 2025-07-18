Крикунов о «Динамо» Минск: «Шагнет вперед по сравнению с прошлым сезоном, Фукале поможет»
Владимир Крикунов считает, что «Динамо» Минск улучшит результаты прошлого сезона.
В сезоне-2024/25 минский клуб впервые вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина, где уступил в серии с «Трактором» (1-4).
«Динамо» шагнет вперед по сравнению с прошлым сезоном. Жду уверенного выхода в плей-офф от минского «Динамо».
Новый вратарь Фукале поможет им в этом», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
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