Крикунов о «Динамо» Минск: «Шагнет вперед по сравнению с прошлым сезоном, Фукале поможет»

Владимир Крикунов считает, что «Динамо» Минск улучшит результаты прошлого сезона.

В сезоне-2024/25 минский клуб впервые вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина, где уступил в серии с «Трактором» (1-4).

«Динамо » шагнет вперед по сравнению с прошлым сезоном. Жду уверенного выхода в плей-офф от минского «Динамо».

Новый вратарь Фукале поможет им в этом», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.