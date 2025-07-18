«Сочи» расторг контракт со Спиридоновым. У форварда 0 очков в 24 матчах прошлого сезона
«Сочи» расторг контракт с Егором Спиридоновым по согласию сторон.
«В минувшем сезоне 24-летний форвард принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата, очков не набрал при среднем игровом времени 8 минут 5 секунд.
Благодарим Егора за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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