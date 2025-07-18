«Сочи» расторг контракт со Спиридоновым. У форварда 0 очков в 24 матчах прошлого сезона

«Сочи» расторг контракт с Егором Спиридоновым по согласию сторон.

«В минувшем сезоне 24-летний форвард принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата, очков не набрал при среднем игровом времени 8 минут 5 секунд.

Благодарим Егора за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.