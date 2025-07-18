«Локомотив» заплатит Гернату 70 млн рублей. Ярославцы продлили контракт с защитником на год (Metaratings)
Мартин Гернат заработает 70 млн рублей в год по контракту с «Локомотивом».
По данным Metaratings, ярославский клуб продлил соглашение с 32-летним словацким защитником на один сезон. Оклад Герната по новому контракту составит 70 млн рублей.
Также сообщается, что к защитнику проявлял интерес «Нью-Джерси», но он решил остаться в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В прошлом сезоне Гернат набрал 31 (5+26) балл при полезности «плюс 17» в 63 матчах регулярки за «Локомотив». В розыгрыше Кубка Гагарина защитник отметился 5 (2+3) очками при полезности «плюс 1» в 21 игре.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости