Жамнов об уходе Локтионова в СКА: «Спартак» сделал предложение, он выбрал другой вариант. Андрей много сделал для клуба, я признателен ему»

Алексей Жамнов высказался об уходе Андрея Локтионова в СКА.

Ранее 35-летний нападающий подписал контракт с армейцами на два сезона.

– Команду покинул Андрей Локтионов. Почему?

– «Спартак» сделал свое предложение, но он выбрал другой вариант. Я его прекрасно понимаю, отношусь к этой ситуации нормально.

Андрей сделал многое для «Спартака» за те два сезона, что он отыграл под руководством нашего тренерского штаба, и лично я ему признателен за все, – сказал главный тренер «Спартака ».