Жамнов об уходе Локтионова в СКА: «Спартак» сделал предложение, он выбрал другой вариант. Андрей много сделал для клуба, я признателен ему»
Алексей Жамнов высказался об уходе Андрея Локтионова в СКА.
Ранее 35-летний нападающий подписал контракт с армейцами на два сезона.
– Команду покинул Андрей Локтионов. Почему?
– «Спартак» сделал свое предложение, но он выбрал другой вариант. Я его прекрасно понимаю, отношусь к этой ситуации нормально.
Андрей сделал многое для «Спартака» за те два сезона, что он отыграл под руководством нашего тренерского штаба, и лично я ему признателен за все, – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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