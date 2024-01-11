Юдин о письме Путину от ветеранов СКА: «Если президенту написать, вопрос быстрее решается. КХЛ сидит в Москве, Питер для них как гость в горле»
Александр Юдин объяснил, почему ветераны СКА написали письмо Владимиру Путину.
7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.
Ветераны клуба из Санкт-Петербурга, среди которых был и Юдин, написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».
Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».
– Кому пришла идея написать письмо Путину?
– У нас есть совет, ложа ветеранов. Мы каждый матч обсуждаем и переживаем. Новый дворец построили! Надо поддерживать команду, беречь ее. Чтобы она играла еще лучше.
А если даже она сыграет не очень, все равно надо говорить хорошее. Потому что это питерская команда, она всегда раньше билась с Москвой. В Москве сидят и работают те, кто не хочет, чтобы Питер заиграл. Это борьба между городами.
Поэтому мы обсуждаем нашим советом хоккей. У нас все играющие, и то осталось их семь человек. Это же не Москва, где пять тысяч играющих. Поэтому мы решили разобраться в этом. Судьи сейчас получают бешеные деньги. Это успешные и богатые люди. Судьям надо беречь работу, жить в шикарном доме и судить правильно.
– Есть версия, что письмо написано с подачи клуба?
– При чем тут это? Я вообще могу сказать, что это указание Морозова. Как будто он сказал: «Напиши письмо против меня, а то меня не слушают». Мы смотрели хоккей и просто решили сделать так. Мы переживаем за российский хоккей и хотим, чтобы он был еще сильнее, особенно КХЛ!
– Почему письмо именно Путину? Зачем его беспокоить по таким вопросам сейчас?
– Если президенту просто написать, то вопрос быстрее решается.
Когда у меня был ресторан, я платил нормальные деньги беременной девушке. А она решила написать президенту, что я ей не заплатил деньги, положенные по беременности. Так у меня сразу восемь проверок! И просили показать все чеки оплат. Если бы у меня чека не было... мне говорили: «Сань, хорошо, что у тебя есть твои чеки». Очень быстро тогда все пошло.
А лига сидит в Москве, понятно, что Питер для них как гость в горле. Никто не хочет, чтобы мы выигрывали.
– Вы верите, что до Путина письмо дойдет и что он с ним ознакомится?
– Думаю, там до всех все доходит. Просто много помощников. Там же надо ответить, зафиксировать. Это все на пользу лиге. Судей проверят на профпригодность, лучше они потренируются, методички почитают, – заявил бывший хоккеист СКА.
Тут в слове лажа ошибка.