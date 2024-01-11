Юдин о письме Путину от ветеранов СКА: «Если президенту написать, вопрос быстрее решается. КХЛ сидит в Москве, Питер для них как гость в горле»

Теги Металлург Мг СКА Владимир Путин Александр Юдин КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Юдин объяснил, почему ветераны СКА написали письмо Владимиру Путину.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга, среди которых был и Юдиннаписали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

– Кому пришла идея написать письмо Путину?

– У нас есть совет, ложа ветеранов. Мы каждый матч обсуждаем и переживаем. Новый дворец построили! Надо поддерживать команду, беречь ее. Чтобы она играла еще лучше.

А если даже она сыграет не очень, все равно надо говорить хорошее. Потому что это питерская команда, она всегда раньше билась с Москвой. В Москве сидят и работают те, кто не хочет, чтобы Питер заиграл. Это борьба между городами.

Поэтому мы обсуждаем нашим советом хоккей. У нас все играющие, и то осталось их семь человек. Это же не Москва, где пять тысяч играющих. Поэтому мы решили разобраться в этом. Судьи сейчас получают бешеные деньги. Это успешные и богатые люди. Судьям надо беречь работу, жить в шикарном доме и судить правильно.

– Есть версия, что письмо написано с подачи клуба?

– При чем тут это? Я вообще могу сказать, что это указание Морозова. Как будто он сказал: «Напиши письмо против меня, а то меня не слушают». Мы смотрели хоккей и просто решили сделать так. Мы переживаем за российский хоккей и хотим, чтобы он был еще сильнее, особенно КХЛ!

– Почему письмо именно Путину? Зачем его беспокоить по таким вопросам сейчас?

– Если президенту просто написать, то вопрос быстрее решается.

Когда у меня был ресторан, я платил нормальные деньги беременной девушке. А она решила написать президенту, что я ей не заплатил деньги, положенные по беременности. Так у меня сразу восемь проверок! И просили показать все чеки оплат. Если бы у меня чека не было... мне говорили: «Сань, хорошо, что у тебя есть твои чеки». Очень быстро тогда все пошло.

А лига сидит в Москве, понятно, что Питер для них как гость в горле. Никто не хочет, чтобы мы выигрывали.

– Вы верите, что до Путина письмо дойдет и что он с ним ознакомится?

– Думаю, там до всех все доходит. Просто много помощников. Там же надо ответить, зафиксировать. Это все на пользу лиге. Судей проверят на профпригодность, лучше они потренируются, методички почитают, – заявил бывший хоккеист СКА.

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10 комментариев
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Какие же вы все, заслуженные ветераны, уважаемые люди, сказочные сами понимаете кто.
+9
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+9
Кость в горле не Питер, а СКА с нетренером, "ветеранами" и прочим прихвостнями и нытиками! И кость эта не только у Москвы, а у всей России!
+6
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Что он несёт? Питерские все эшелоны вертикали заняли, от Кремля до всех министерств и ведомств...
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мне нравится это новое выражение "гость в горле". Это про незваных гостей наверное!)))
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феерический...тафгай
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У нас есть совет, ложа ветеранов.

Тут в слове лажа ошибка.
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Деньги беременной женщине платил, но она, все-таки, решила написать президенту. Явно что-то недоговаривает.
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Маразм крепчал
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Знаменитые петербужские провинциальные комплексы
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Перспективная ветка на предмет иногородних гостей, застрявших в кабинетах других населённых пунктов федерального масштаба :)
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