Юдин о письме Путину от ветеранов СКА: «Если президенту написать, вопрос быстрее решается. КХЛ сидит в Москве, Питер для них как гость в горле»

Александр Юдин объяснил, почему ветераны СКА написали письмо Владимиру Путину.

7 января СКА уступил « » со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего . Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга, среди которых был и , написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

– Кому пришла идея написать письмо Путину?

– У нас есть совет, ложа ветеранов. Мы каждый матч обсуждаем и переживаем. Новый дворец построили! Надо поддерживать команду, беречь ее. Чтобы она играла еще лучше.

А если даже она сыграет не очень, все равно надо говорить хорошее. Потому что это питерская команда, она всегда раньше билась с Москвой. В Москве сидят и работают те, кто не хочет, чтобы Питер заиграл. Это борьба между городами.

Поэтому мы обсуждаем нашим советом хоккей. У нас все играющие, и то осталось их семь человек. Это же не Москва, где пять тысяч играющих. Поэтому мы решили разобраться в этом. Судьи сейчас получают бешеные деньги. Это успешные и богатые люди. Судьям надо беречь работу, жить в шикарном доме и судить правильно.

– Есть версия, что письмо написано с подачи клуба?

– При чем тут это? Я вообще могу сказать, что это указание Морозова. Как будто он сказал: «Напиши письмо против меня, а то меня не слушают». Мы смотрели хоккей и просто решили сделать так. Мы переживаем за российский хоккей и хотим, чтобы он был еще сильнее, особенно КХЛ!

– Почему письмо именно Путину? Зачем его беспокоить по таким вопросам сейчас?

– Если президенту просто написать, то вопрос быстрее решается.

Когда у меня был ресторан, я платил нормальные деньги беременной девушке. А она решила написать президенту, что я ей не заплатил деньги, положенные по беременности. Так у меня сразу восемь проверок! И просили показать все чеки оплат. Если бы у меня чека не было... мне говорили: «Сань, хорошо, что у тебя есть твои чеки». Очень быстро тогда все пошло.

А лига сидит в Москве, понятно, что Питер для них как гость в горле. Никто не хочет, чтобы мы выигрывали.

– Вы верите, что до Путина письмо дойдет и что он с ним ознакомится?

– Думаю, там до всех все доходит. Просто много помощников. Там же надо ответить, зафиксировать. Это все на пользу лиге. Судей проверят на профпригодность, лучше они потренируются, методички почитают, – заявил бывший хоккеист СКА.