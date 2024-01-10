Назаров о письме Путину ветеранов СКА: «Случился крик души, я могу их понять. Людей тревожит вопрос, они переживают за клуб и лигу»

Теги Металлург Мг СКА судьи Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров понимает цель письма ветеранов СКА Владимиру Путину.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сегодня заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

«Ветераны СКА – возрастные и уважаемые люди, заслуженные спортсмены нашей хоккейной семьи.

Я могу их понять. Случился крик души, они не знали, к кому обратиться. В итоге написали письмо президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Значит, людей действительно тревожит вопрос, они переживают за клуб и за лигу.

Читаю в прессе слова некоторых экспертов, которые говорят, что писать письма президенту неправильно. Но писал же не один человек, а целая группа.

Считаю, что момент в овертайме матча СКА – «Металлург» нужно разобрать более досконально, чтобы впредь в нашем хоккее таких ситуаций не повторялось.

Хочется больше говорить о хоккее и об игре, а судьи должны отходить на второй план, их не должно быть заметно. Пока же у нас получается ровно наоборот», – сказал экс-тренер клубов КХЛ Назаров.

Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?

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22 комментария
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Без Назаровского языка эта тема была бы неполноценной
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Не удивлюсь если у них в ватсапе есть чат, где все эти прихвостни сидят и обсуждают как облизнуть хот-дог. Создатель и админ чата некий РР 🤔
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в больничку надо сходить грязному назу, зрение проверить, состояние мозга если он у него остался и языка, вдруг там дыры уже натёр
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У людей тепла в квартирах нет - они в управляющую компанию пишут, в муниципалитет. Глупцы, над как ветераны СКА - сразу президенту!
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Какой крик души? Вы что гоните? Смотрите какие ранимые. Просто шайбу засчитали! А там столько 😭просто 😂
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"Грязный наз ", такой же хоккеист, как "Коля кувалда" боксёр .😁
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Шта ? 😃
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так за клуб или лигу или это одно и тоже ???
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Кожевников, Назаров , кому следующему позвонят от РР?
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О еще один ветеран Ска)))
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Капец. Нытья теперь будет. По поводу чистого гола, который отменили в ворота СКА пару дней поговорили и все. А тут уже почти неделю ноют.
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Назаров Андрей!
Держи *** бодрей!
Кобылу ведут,
Может, тебе дадут!
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Ответ Биомеханоид
Он не ветеранов решил прикрыть, а инициатора, понятно кого.
Да понятно конечно этот не хороший финн и написал от лица ветеранов якобы ))
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Ответ sd4fmwrvz8
Без Назаровского языка эта тема была бы неполноценной
Он не ветеранов решил прикрыть, а инициатора, понятно кого.
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Ветеран СКА теперь не предмет для гордости, а диагноз в дурдоме
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Всем этим писателям за свое здоровье нужно переживать, в таком то возрасте, с таким то зрением.
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У одних крик от «голой вечеринки» у других от правильно не засчитанного удаления. Мотивация одна-бабло
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Мне интересно, вот эти питерские типы написали земляку и, что по их мнению должен сделать друг всех спортсменов, пересажать всех судей или их в иноагенты назначить. а может самому матчи ска судить.
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Уже 3 день клоунада продолжается видимо Йозе прилично зарядил свиту 😀
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Повелевает кубок отдать сами знаете кому. Гераськину сделать атата что б другим неповадно было играть против СИСТЕМЫ
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первый пошёл))))
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Вот нет больше проблем, как президенту разбирать эту херню.
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