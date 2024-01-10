Назаров о письме Путину ветеранов СКА: «Случился крик души, я могу их понять. Людей тревожит вопрос, они переживают за клуб и лигу»

Андрей Назаров понимает цель письма ветеранов СКА Владимиру Путину.

7 января СКА уступил « » со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего . Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сегодня заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

«Ветераны СКА – возрастные и уважаемые люди, заслуженные спортсмены нашей хоккейной семьи.

Я могу их понять. Случился крик души, они не знали, к кому обратиться. В итоге написали письмо президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Значит, людей действительно тревожит вопрос, они переживают за клуб и за лигу.

Читаю в прессе слова некоторых экспертов, которые говорят, что писать письма президенту неправильно. Но писал же не один человек, а целая группа.

Считаю, что момент в овертайме матча СКА – «Металлург» нужно разобрать более досконально, чтобы впредь в нашем хоккее таких ситуаций не повторялось.

Хочется больше говорить о хоккее и об игре, а судьи должны отходить на второй план, их не должно быть заметно. Пока же у нас получается ровно наоборот», – сказал экс-тренер клубов КХЛ Назаров.

Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?