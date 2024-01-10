Ротенберг о письме Путину от ветеранов СКА: «Непозволительно, что некоторые журналисты критикуют их. Людей, которые выходят на лед и ловят шайбу лицом, нужно уважать»

Роман Ротенберг отреагировал на критику в адрес ветеранов СКА.

7 января СКА уступил « » со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего . Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сегодня заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

«Письмо ветеранов СКА президенту России? Эти вопросы лучше задавать ветеранам СКА. Мы всегда ценим и с уважением относимся к нашим ветеранам, которые всю жизнь отдали хоккею.

К ним надо прислушиваться. Мы всегда в диалоге со всеми ветеранами, у нас великие ветераны и в тренерском штабе, Владимир Юрзинов нам сильно помогает. Мы ценим советы ветеранов и просим всех относиться к ним с уважением.

Некоторые журналисты позволяют себе критиковать или как-то оскорблять ветеранов. Это непозволительно! Эти люди всю жизнь отдали хоккею, у них много травм, они жертвуют своим здоровьем.

При всем уважении к журналистам, они же не выходят на лед, не жертвуют здоровьем. А те люди, кто выходит на лед и ловят шайбу лицом, их нужно уважать и ценить их мнение», – сказал главный тренер СКА.

Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?