Ротенберг о письме Путину от ветеранов СКА: «Непозволительно, что некоторые журналисты критикуют их. Людей, которые выходят на лед и ловят шайбу лицом, нужно уважать»

Теги СКА Владимир Путин КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг отреагировал на критику в адрес ветеранов СКА.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сегодня заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

«Письмо ветеранов СКА президенту России? Эти вопросы лучше задавать ветеранам СКА. Мы всегда ценим и с уважением относимся к нашим ветеранам, которые всю жизнь отдали хоккею.

К ним надо прислушиваться. Мы всегда в диалоге со всеми ветеранами, у нас великие ветераны и в тренерском штабе, Владимир Юрзинов нам сильно помогает. Мы ценим советы ветеранов и просим всех относиться к ним с уважением.

Некоторые журналисты позволяют себе критиковать или как-то оскорблять ветеранов. Это непозволительно! Эти люди всю жизнь отдали хоккею, у них много травм, они жертвуют своим здоровьем.

При всем уважении к журналистам, они же не выходят на лед, не жертвуют здоровьем. А те люди, кто выходит на лед и ловят шайбу лицом, их нужно уважать и ценить их мнение», – сказал главный тренер СКА.

Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?

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29 комментариев
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За что их уважать, какую пользу они приносят обществу? Ладно, ок, хорошо, люди пожилые и тому-подобное, но если они творят дичь, за что их уважать.

В целом всё СКА уважать нельзя.
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Как минимум, нужно голову включать. У первого лица государства больше дел никаких нет, особенно сейчас, кроме как разбираться, как судят СКА.
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Ответ Омичёв
За что их уважать, какую пользу они приносят обществу? Ладно, ок, хорошо, люди пожилые и тому-подобное, но если они творят дичь, за что их уважать. В целом всё СКА уважать нельзя.
Согласен на 100% и это как бывший болельщик СКА(доротенберговский период) 👏
+16
-1
+15
Эх Роман… Вот ей богу тебе «иногда лучше жевать, чем говорить»… . « позволяют себе критиковать», ну да критика ветеранов такого опасного и важного для общества труда, как хоккеист это даже хуже чем в носке придти на тусовку…) вот Москву полицию и врачей критиковать можно, а бывших хоккеистов нельзя?) у них индульгенция на чушь?)
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Заметно, что лицом ловили шайбу
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Назовите хоть одного великого ветерана ! Уже Юрзинов - чистокровный динамовец стал ветераном СКА . Ни стыда , ни совести . Я уже запутался кто там ловит шайбы лицом .
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0
+8
Ответ AVKU
Как минимум, нужно голову включать. У первого лица государства больше дел никаких нет, особенно сейчас, кроме как разбираться, как судят СКА.
У него вообще никаких дел нет, кроме как врагов извне искать
+11
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+7
Похоже, что рекордсмены по прилетам шайбы в лицо ,письмо Путину и написали.
+6
0
+6
ещё и журналистов унизил, м. р. а. з. ь.
+7
-2
+5
Ответ За наш футбол!
Ты здесь похоже избранный,и модераторы твои кореша если не блокируют эту дичь. За что уважать ветеранов Ленинградского хоккея??? Куда уж им тебя уважаемого и полезного обществу🥳
заслуги которые были 30 лет назад никто не забыл. а то что они щас за копейку продаются, подлизывая вашему великому тренеру.. разве достойно уважения???
+3
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+3
Ответ catcher69
Зогчем они это делали у них что рук не было и ловушек ???
одна бабулька из Казани сказала однажды, я за такие деньги голой задницей шайбы ловить буду и конце сезона лучшего вратаря получу
+3
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Роман, а у команды Металлург есть свои ветераны хоккея и болельщики -зачем ИХ обижать тем ,что как бы их команда выиграла у Ска не справедливо ? Судьи в это моменте не увидели нарушения правил игроком Металлурга , их решение поддержал Главный судья КХЛ - ситуация закрыт ! Понятно ,что болельщикам Ска обидно за поражение команды ,но оно заслуженное- сколько их было и ещё будет и нужно достойно это принимать , а не жаловаться в высшие кабинеты власти !
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Такой он мерзкий, конечно!
Никогда не избавишься от ореола протекционизма, Роман! Рулить денежным мешком и тренером быть не обязательно
+3
-1
+2
Зогчем они это делали у них что рук не было и ловушек ???
+1
0
+1
Ответ Dayti
Согласен на 100% и это как бывший болельщик СКА(доротенберговский период) 👏
Уважуха что ты отрезвел и понял, что это империя зла и не стал глорить за полит проект
+1
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Ответ личные рекорды это не хоккей
одна бабулька из Казани сказала однажды, я за такие деньги голой задницей шайбы ловить буду и конце сезона лучшего вратаря получу
ахахахаха)))))))))
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Ответ catcher69
ахахахаха)))))))))
это вполне серьезно было, когда Ак барс " мертвого" Трефилова подписал за огромные по тем временам 200к долларов, а он как известно сбежал оттуда
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Ответ AVKU
Как минимум, нужно голову включать. У первого лица государства больше дел никаких нет, особенно сейчас, кроме как разбираться, как судят СКА.
Лучше бы он только проблемами СКА и Ромы разбирался... А то столько наворотил, веками будем разгребать
+4
-4
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Ответ личные рекорды это не хоккей
это вполне серьезно было, когда Ак барс " мертвого" Трефилова подписал за огромные по тем временам 200к долларов, а он как известно сбежал оттуда
Прелестно !!!!!!!!!!
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Ответ Илья Владимирович
Очередная глупость самолетной ноги. Зачем он все это несет? Неужели, даже никто подсказать не может из окружения...
он живет в другом мире, оторваном от реального, как шеф моего друга, он у него водилой работает, дает ему 5к и просит купить селедки , лук и чёрный хлеб, и говорит если не хватит то свои добавь , потом отдам
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Йозе Марино даже и не подозревает, что есть (была) хоккейная команда журналистов "Роспресса"
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Так понятно теперь, почему они письма такие пишут! Вместо того чтобы в хоккей играть, они шайбу лицом пытались поймать!
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Тренер, читали командой ваше интервью про ветеранов и возник вопрос - в следующем матче от Ковальчука раскатываться или нет? А то он мало того, что ветеран, и шайбы ловил, и шрамы есть, и ЧМ выигрывал, так и фамилия еще какая -Ковальчук! Вдруг родственник. Ну того самого Ковальчука, который Ковальчук. Что нам делать, Тренер? А там еще Торпедо ветерана в ворота заявило - бросать только с кистей?
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Очередная глупость самолетной ноги. Зачем он все это несет? Неужели, даже никто подсказать не может из окружения...
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пускай ловят шайбу лицом только молча
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Роман,а сколько шайб вы поймали лицом?
Ответ - ноль
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Из всего написаного вытекает,что цска говно
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Маразм
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