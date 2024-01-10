КХЛ считает, что гол «Металлурга» в ворота СКА в овертайме засчитан верно: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку»

КХЛ одобрила решение судей засчитать победный гол «Металлурга» в ворота СКА.

7 января СКА уступил « » со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего . Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод матча СКА – «Металлург», который завершился победной шайбой магнитогорцев в овертайме.

Он подчеркнул, что, лига, в первую очередь, руководствуется регламентом, согласно которому каждый клуб в промежутке от 24 до 48 часов после окончания матча вправе подать обращение со спорными моментами в судейско-экспертный комитет, возглавляемый Рене Фазелем.

«В этот комитет входят пять независимых экспертов, которые не являются сотрудниками КХЛ. Комментировать этот эпизод до истечение 48 часов после окончания матча СКА – «Металлург» было бы неправильным и неэтичным. Теперь, когда 48 часов с момента окончания матча прошли, КХЛ может выразить свою позицию по этому эпизоду.

Отдельно стоит отметить, что по этой игре от клуба СКА не поступало обращений в судейско-экспертный комитет. Всего в сезоне от СКА поступили запросы по 18 моментам в шести матчах, которые были рассмотрены комитетом», – сказал Анисимов.

Главный арбитр лиги также добавил, что «правило 48 часов» не связано с тренерскими запросами и просмотрами судей на правильность взятия ворот: «Такие эпизоды, особенно, резонансные Департамент судейства КХЛ всегда оперативно комментирует на сайте с видео и графикой. В плей-офф подобным разъяснением на сайте лиги, как и в последние сезоны, будет сопровождаться каждый подобный эпизод».

Анисимов заявил, арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение.

«В этой ситуации клюшка игрока СКА касается хоккеиста «Металлурга», после чего игрок СКА спотыкается об свою же клюшку. Данное столкновение не трактуется как нарушение правил, потому что игрок споткнулся об свою клюшку. Это мнение главы Департамента судейства и всех судейских экспертов лиги», – отметил главный арбитр КХЛ.

«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме

Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?