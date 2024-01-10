КХЛ считает, что гол «Металлурга» в ворота СКА в овертайме засчитан верно: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку»

Теги Металлург Мг СКА судьи Рене Фазель КХЛ Артем Сергеев Алексей Анисимов судья Игорь Гераськин Хоккей

КХЛ одобрила решение судей засчитать победный гол «Металлурга» в ворота СКА.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод матча СКА – «Металлург», который завершился победной шайбой магнитогорцев в овертайме.

Он подчеркнул, что, лига, в первую очередь, руководствуется регламентом, согласно которому каждый клуб в промежутке от 24 до 48 часов после окончания матча вправе подать обращение со спорными моментами в судейско-экспертный комитет, возглавляемый Рене Фазелем.

«В этот комитет входят пять независимых экспертов, которые не являются сотрудниками КХЛ. Комментировать этот эпизод до истечение 48 часов после окончания матча СКА – «Металлург» было бы неправильным и неэтичным. Теперь, когда 48 часов с момента окончания матча прошли, КХЛ может выразить свою позицию по этому эпизоду.

Отдельно стоит отметить, что по этой игре от клуба СКА не поступало обращений в судейско-экспертный комитет. Всего в сезоне от СКА поступили запросы по 18 моментам в шести матчах, которые были рассмотрены комитетом», – сказал Анисимов.

Главный арбитр лиги также добавил, что «правило 48 часов» не связано с тренерскими запросами и просмотрами судей на правильность взятия ворот: «Такие эпизоды, особенно, резонансные Департамент судейства КХЛ всегда оперативно комментирует на сайте с видео и графикой. В плей-офф подобным разъяснением на сайте лиги, как и в последние сезоны, будет сопровождаться каждый подобный эпизод».

Анисимов заявил, арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение.

«В этой ситуации клюшка игрока СКА касается хоккеиста «Металлурга», после чего игрок СКА спотыкается об свою же клюшку. Данное столкновение не трактуется как нарушение правил, потому что игрок споткнулся об свою клюшку. Это мнение главы Департамента судейства и всех судейских экспертов лиги», – отметил главный арбитр КХЛ.

«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме

Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это было очевидно для всех, кроме клоунов Ротенберга
+54
-1
+53
Думаю и ветераны ска это осознали, когда таблетки отпустили
+26
0
+26
Беспредел! Путин, доколе?!
+22
0
+22
и всё таки какое же это позорище. Несколько туров назад ошибка судьи в их сторону, все смирились. Сейчас видите ли против них момент, рыдает весь Питер. Сколько можно терпеть этот клуб и его выходки? В очередной раз убеждаюсь что хоккей нужен за Уралом, добавить несколько адекватных команд запада и играть плей-офф без мусора
+14
0
+14
Ветераны СКА, пора писать новое письмо! Теперь в Спортлото!
+14
-3
+11
В кои веки полностью согласен с решением КХЛ. Действия стороны, которая, мягко говоря, повела себя некрасиво и неспортивно, представляются откровенно нелепыми.
+9
-1
+8
Согласен. Судьи красавцы. Тонкий момент
+7
0
+7
а ветераны во главе с ротеном будут писать Путину письмо, чтобы гол Локомотива засчитали и наказали судей, за отмену чистого гола, или это другое?)
+9
-2
+7
Ответ Scrappy_Coco
а ветераны во главе с ротеном будут писать Путину письмо, чтобы гол Локомотива засчитали и наказали судей, за отмену чистого гола, или это другое?)
Кстати, да они же утверждают, что дело не в ска, а в сильно упавшем уровне судейства.Было бы правильно и этот момент в письме указать
+8
-2
+6
Изначально было понятно!
Зато на вентилятор понакидывали знатно!
+5
0
+5
А пенсионеры старались, писали жалобу... 😂 😂 😂 Цирк. И хотят хорошего отношения после всего этого.
+5
-1
+4
Ответ Serik Alik
Это было очевидно для всех, кроме клоунов Ротенберга
Это Юдин на праздниках с алкашкой перебрал начал письма строчить.
+3
0
+3
В Питере очки надо раздать начиная с Йозе заканчивая ветеранами кем ска прикрылся написывая жалобы , так низко пасть 🤮перед плей офф соломку себе стелят , это и есть система Йозе и это только начало в плей офф увидим что выкинет этот финский паренек
+4
-1
+3
Ромка ахаха! Народ всё видит )
+2
0
+2
Ответ S Works Tarmac SL7
Думаю и ветераны ска это осознали, когда таблетки отпустили
🤣🤣🤣
+1
0
+1
Ответ Булгадарян Геворг
и всё таки какое же это позорище. Несколько туров назад ошибка судьи в их сторону, все смирились. Сейчас видите ли против них момент, рыдает весь Питер. Сколько можно терпеть этот клуб и его выходки? В очередной раз убеждаюсь что хоккей нужен за Уралом, добавить несколько адекватных команд запада и играть плей-офф без мусора
Одобряю 👍🏻Эти матчи со ска-постоянно проблемы, судейские скандалы, достали уже нытики.Я не знаю ни одной команды в лиге, кто за последние годы не пострадал в играх с ними.А началось всё с балета, когда зарипову допинг придумали, многие уже забыли этот вопиющий случай в финале.Там каждую игру, как только Магнитка в счёте вела, то сразу на свисток попадала, эта серия была началом крушения перспективного проекта КХЛ
+1
0
+1
А вообще, вспомните поведение любого ребенка, когда ему родители отказывают в новой игрушке и тот начинает громко плакать, пытаясь добиться своего. Вспомнили? Так РБ - это ребенок, который начинает громко плакать, когда что-то не так.
+1
0
+1
Ответ S Works Tarmac SL7
Кстати, да они же утверждают, что дело не в ска, а в сильно упавшем уровне судейства.Было бы правильно и этот момент в письме указать
хк СКА гниет с внутри жалкое зрелище пазор ветеранам ска
+2
-1
+1
молодцы лига, не прогнулись под питерских. Желаю питерцам в первом раунде плей-офф попасть на коллег из Москва и с позором вылететь.
+1
-1
0
Одобряем!!!
0
0
0
Роман Ротенберг: "Улица всё рассудит. СКА за честный хоккей".
0
0
0
Это всё по сценарию) На что только не пойдёшь, чтобы твою команду хоть кто-то полюбил)
0
0
0
Для честных и справедливых болельщиков не только Металлурга и доли сомнений на секунду не было , что в этом эпизоде со стороны игрока Металлурга было нарушение !
+1
-1
0
Есть отряды Путина, а эти отряды Ротенберга
+1
-1
0
заговор!!!
0
0
0
Писали бы жалобу сразу в Генеральную Ассамблею ! 🤣👎
0
0
0
браво. красавцы
0
0
0
Не нужно быть большим специалистом, чтобы признать правоту судей, достаточно просто пересмотреть эпизод. А эту писульку небольшой кучки так называемых "ветеранов" надо воспринимать с юмором и снисхождением. Возраст, спортивные травмы и постновогодняя абстиненция
0
0
0
Зря только бумагу перевели.
0
0
0
конечно же верно, только упоротый будет обратное утверждать
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий