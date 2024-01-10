Депутат Госдумы Кирьянов о письме Путину ветеранов СКА: «Уровень судейства в КХЛ стал падать. Когда пишут главе государства – значит, у людей крик души. Считаю необходимым сделать запрос в Минспорт»

Депутат Госдумы Артем Кирьянов высказался о письме ветеранов СКА Владимиру Путину.

7 января СКА уступил « » со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего . Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сегодня заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

«Пока наша хоккейная дружина не играет на международных турнирах, с удовольствием слежу за КХЛ. Чемпионат у нас интересный, стало больше непредсказуемых матчей.

В то же время с неудовольствием для себя узнал, что уровень судейства в нашей хоккейной лиге стал падать, очень много недовольных участников. 8 января ветераны СКА даже обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой разобраться с вопросом. Когда пишут главе государства – это значит, что у людей крик души.

«Мы считаем, что работой по назначению и контролю за действиями судей должна заняться Федерация хоккея России, а наиболее вопиющие случаи судейских ошибок должны разбираться компетентными органами», – пишут ветераны в своем письме.

Очевидно, что в нашем хоккее действительно начались непонятные движения, и нужно купировать их на начальном этапе, иначе судейские скандалы будут в нем чаще, чем в футболе, и мы в конце концов действительно потеряем один из самых любимых видов спорта.

В связи с этим считаю необходимым сделать запрос в Минспорт России, всегда откликающийся на обращения депутатов, на предмет целесообразности передать полномочия по назначению судей в ФХР», – написал Артем Кирьянов в телеграм-канале.

Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?