Депутат Госдумы Кирьянов о письме Путину ветеранов СКА: «Уровень судейства в КХЛ стал падать. Когда пишут главе государства – значит, у людей крик души. Считаю необходимым сделать запрос в Минспорт»

Теги СКА ФХР Владимир Путин Государственная дума КХЛ Министерство спорта России Политика Хоккей

Депутат Госдумы Артем Кирьянов высказался о письме ветеранов СКА Владимиру Путину.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сегодня заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

«Пока наша хоккейная дружина не играет на международных турнирах, с удовольствием слежу за КХЛ. Чемпионат у нас интересный, стало больше непредсказуемых матчей. 

В то же время с неудовольствием для себя узнал, что уровень судейства в нашей хоккейной лиге стал падать, очень много недовольных участников. 8 января ветераны СКА даже обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой разобраться с вопросом. Когда пишут главе государства – это значит, что у людей крик души. 

«Мы считаем, что работой по назначению и контролю за действиями судей должна заняться Федерация хоккея России, а наиболее вопиющие случаи судейских ошибок должны разбираться компетентными органами», – пишут ветераны в своем письме. 

Очевидно, что в нашем хоккее действительно начались непонятные движения, и нужно купировать их на начальном этапе, иначе судейские скандалы будут в нем чаще, чем в футболе, и мы в конце концов действительно потеряем один из самых любимых видов спорта.

В связи с этим считаю необходимым сделать запрос в Минспорт России, всегда откликающийся на обращения депутатов, на предмет целесообразности передать полномочия по назначению судей в ФХР», – написал Артем Кирьянов в телеграм-канале.

Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?

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8 комментариев
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Президент полетел на Чукотку корнюшоны щупать. А скоро полетит на Марс яблони высаживать, а вы своими пиcyлькaми
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Последний абзац ясно объясняет суть происходящего
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Еще один болезный.
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Только узнал. Слишком много недовольных. Не видел, но осуждаю. Простите, а кто еще в этих многих недовольных?
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Кринж души
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В данном случае- один избалованный молодой человек, который посмотрел 800 матчей и 8 серий гоп-сериала не любит проигрывать и у него полностью отсутствует обьективность, особенно, когда судят в его сторону правильно)).
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ММГ жалко, один из самых хоккейных городов. Админресурс продавит боюсь их( Востоку бы заступиться за них и не играть с спб. У нас самые хоккейные города на востоке, а не в мск и спб.
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Ещё в Спортлото можно написать!
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