В «Вашингтоне» завтра оценят состояние Овечкина и примут решение об участии в матче с «Сиэтлом»

В «Вашингтоне» рассказали о статусе Александра Овечкина.

«Мы проведем повторную оценку завтра утром и посмотрим, будет ли он играть завтра вечером», – сказал тренер «Вашингтона» Спенсер Кэрбери.

Напомним, Овечкин получил повреждение в матче с «Каролиной» (2:6), столкнувшись с Джорданом Стаалом. Он пропустил тренировку перед матчем с «Лос-Анджелесом», но все же принял участие в игре (4:3), однако провел ее без бросков в створ.

Во вторник Овечкин взял второй выходной за 4 последних дня, чтобы восстановиться и решить проблемы со здоровьем.