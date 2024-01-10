Терещенко о том, как Панарину выиграть Кубок Стэнли: «Овечкин убрал амбиции в плане голов, очков и играл на команду. В плей‑офф надо чем‑то жертвовать, шайбу на себя ловить»
Алексей Терещенко объяснил, как Артемий Панарин может выиграть Кубок Стэнли.
– Панарин и до этого сезона хорошо играл в «Рейнджерс». Мне кажется, у него всегда есть желание завоевать Кубок Стэнли. Просто у Артемия и «Рейнджерс» что‑то не получается в плей‑офф.
Надо понимать, что игры регулярного чемпионата и плей‑офф – это совсем разные матчи. И это не только в НХЛ, но и в КХЛ. Все складывается из множества факторов: как команда готова физически, эмоционально, как они играют в обороне, большинстве, меньшинстве. И это нюансы, которые формируются на протяжении всего сезона.
– Чего не хватает «Рейнджерс», чтобы выступить в плей‑офф лучше, чем в прошлые сезоны?
– На этот вопрос достаточно сложно ответить. В прошлых розыгрышах плей‑офф они были просто не готовы к этим матчам.
В плей‑офф надо чем‑то жертвовать: своими очками, где‑то нужно шайбу на себя ловить. Каждый должен жертвовать своими интересами во благо команды. В финальной части сезона цена ошибки очень велика. Проиграл четыре матча – вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. Выиграл четыре игры – прошел дальше.
«Вашингтон» так и выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, потому что Александр Овечкин играл совсем иначе. Он убрал свои амбиции в плане голов, очков и играл на команду, – сказал трехкратный чемпион мира Терещенко.