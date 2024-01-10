Терещенко о том, как Панарину выиграть Кубок Стэнли: «Овечкин убрал амбиции в плане голов, очков и играл на команду. В плей‑офф надо чем‑то жертвовать, шайбу на себя ловить»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Артемий Панарин Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко объяснил, как Артемий Панарин может выиграть Кубок Стэнли.

– Панарин и до этого сезона хорошо играл в «Рейнджерс». Мне кажется, у него всегда есть желание завоевать Кубок Стэнли. Просто у Артемия и «Рейнджерс» что‑то не получается в плей‑офф.

Надо понимать, что игры регулярного чемпионата и плей‑офф – это совсем разные матчи. И это не только в НХЛ, но и в КХЛ. Все складывается из множества факторов: как команда готова физически, эмоционально, как они играют в обороне, большинстве, меньшинстве. И это нюансы, которые формируются на протяжении всего сезона.

– Чего не хватает «Рейнджерс», чтобы выступить в плей‑офф лучше, чем в прошлые сезоны?

– На этот вопрос достаточно сложно ответить. В прошлых розыгрышах плей‑офф они были просто не готовы к этим матчам.

В плей‑офф надо чем‑то жертвовать: своими очками, где‑то нужно шайбу на себя ловить. Каждый должен жертвовать своими интересами во благо команды. В финальной части сезона цена ошибки очень велика. Проиграл четыре матча – вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. Выиграл четыре игры – прошел дальше.

«Вашингтон» так и выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, потому что Александр Овечкин играл совсем иначе. Он убрал свои амбиции в плане голов, очков и играл на команду, – сказал трехкратный чемпион мира Терещенко.

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1 комментарий
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Панарину точно не Терещенко надо слушать, который дальше КХЛ никуда не вылезал
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