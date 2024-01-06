Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» и может не сыграть с «Лос-Анджелесом»

Теги Вашингтон Лос-Анджелес Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Участие Александра Овечкина в игре против «Лос-Анджелеса» находится под вопросом.

Russian Machine Never Breaks передает, что форвард пропустил тренировку «Вашингтона» в субботу. Отмечается, что за последние сезоны он несколько раз брал выходные, рассчитывая сохранять свежесть, но почти всегда в итоге выходил на ближайшую игру.

Главный тренер Спенсер Карбери сообщил, что решение об участии Овечкина в матче против «Лос-Анджелеса» (начало – 7 января в 23:00 по московскому времени) будет принято непосредственно перед его началом.

Со статистикой 38-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.

Овечкин сообщил «Вашингтону» о желании пропустить Матч звезд НХЛ ради отдыха

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11 комментариев
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Иронично что об этом сообщает Russian Machine Never Breaks
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отдохни, седой, на пляж слетай да забухай
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Кажется, он матч с "Каролиной" доигрывал с повреждением. Упал при счете 2-2.
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может и не сыграть...
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здоровья легенде
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Пивасенина в авторы новостей взяли?
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какая потеря
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На концерт бузовой, не иначе , решил метнуться! )))
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С Лос - Анджелесом пропустит скорее всего , следующий матч только 12.01, к нему постараются восстановить.
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У вашика теперь есть шанс на победу
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