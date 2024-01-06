Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» и может не сыграть с «Лос-Анджелесом»
Участие Александра Овечкина в игре против «Лос-Анджелеса» находится под вопросом.
Russian Machine Never Breaks передает, что форвард пропустил тренировку «Вашингтона» в субботу. Отмечается, что за последние сезоны он несколько раз брал выходные, рассчитывая сохранять свежесть, но почти всегда в итоге выходил на ближайшую игру.
Главный тренер Спенсер Карбери сообщил, что решение об участии Овечкина в матче против «Лос-Анджелеса» (начало – 7 января в 23:00 по московскому времени) будет принято непосредственно перед его началом.
Со статистикой 38-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.
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