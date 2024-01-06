Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» и может не сыграть с «Лос-Анджелесом»

Участие Александра Овечкина в игре против «Лос-Анджелеса» находится под вопросом.

Russian Machine Never Breaks передает, что форвард пропустил тренировку « » в субботу. Отмечается, что за последние сезоны он несколько раз брал выходные, рассчитывая сохранять свежесть, но почти всегда в итоге выходил на ближайшую игру.

Главный тренер Спенсер Карбери сообщил, что решение об участии в матче против « » (начало – 7 января в 23:00 по московскому времени) будет принято непосредственно перед его началом.

Со статистикой 38-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.

Овечкин сообщил «Вашингтону» о желании пропустить Матч звезд НХЛ ради отдыха