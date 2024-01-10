Овечкин взял 2-й выходной за 4 дня, чтобы восстановиться

Теги травмы Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Тренер «Вашингтона» рассказал о самочувствии Александра Овечкина.

38-летний российский форвард получил повреждение в матче с «Каролиной» (2:6), столкнувшись с Джорданом Стаалом. Он пропустил тренировку перед матчем с «Лос-Анджелесом», но все же принял участие в игре (4:3), однако провел ее без бросков в створ.

Во вторник Овечкин взял второй выходной за 4 последних дня, чтобы восстановиться и решить проблемы со здоровьем.

«У него было повреждение после воскресной игры, так что это хороший день, чтобы дать ему время на восстановление. Надеюсь, в среду он будет доступен на тренировке», – сказал Спенсер Карбери.

В ночь на 12 января «Вашингтон» дома сыграет с «Сиэтлом».

Овечкин с 830 шайбами занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В этом сезоне Александр набрал 26 (8+18) очков в 38 играх регулярного чемпионата. Его статистика – здесь.

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12 комментариев
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здоровья
+19
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+17
за свой счет?
+9
-1
+8
Ответ Mikl_5555
за свой счет?
Может, донорский оформил
+7
0
+7
Недавно наблюдал картину, как уставшая, замученная пони катает детей на площади. Дети радуются, родители тоже, а мне стало очень грустно т.к. эта пони мне напоминает одного хоккеиста, который уже еле двигается, который жутко устал и по хорошему ему пора завершить карьеру.
+15
-9
+6
Работал в праздники, вместо повышенной оплаты - взял отгул (согласно Трудовому подексу РФ))
+1
0
+1
Ответ Roo91
Недавно наблюдал картину, как уставшая, замученная пони катает детей на площади. Дети радуются, родители тоже, а мне стало очень грустно т.к. эта пони мне напоминает одного хоккеиста, который уже еле двигается, который жутко устал и по хорошему ему пора завершить карьеру.
тут не пони, тут 🐑
+3
-2
+1
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