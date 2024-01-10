«Анахайм» обсуждал варианты обмена Зеграса. Сделка не выглядит неизбежной (Фрэнк Серавалли)

Теги возможные переходы Анахайм НХЛ Пэт Вербик Тревор Зеграс Хоккей

«Анахайм» обсуждал варианты обмена форварда Тревора Зеграса.

Об этом сообщил инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. 

По его сведениям, остается неясным, насколько далеко продвинулись переговоры. Сделка не выглядит неизбежной, тем не менее, команды НХЛ считают игрока доступным для обмена. 

Инсайдер TSN Даррен Дрегер отметил, что «Анахайм» не работает над трейдом Зеграса активно. 

22-летний американец набрал 7 (4+3) очков в 20 играх в текущем сезоне. Он пропустил 20 матчей из-за травмы нижней части тела. 

В сегодняшнем матче против «Нэшвилла» Зеграс получил травму ноги, неудачно врезавшись в борт. Тренер «Дакс» Грег Кронин сказал, что форварду придется пропустить какое-то время. 

Перед началом этого сезона «Анахайм» подписал с 9-м номером драфта НХЛ-2019 3-летний контракт с кэпхитом 5,75 миллиона долларов. Из-за затянувшихся переговоров игрок пропустил тренировочный лагерь. 

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7 комментариев
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Кроме лакроссов и пару нестандартных ходов на что то большое не способен.
Не франчайз игрок.
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Скорейшего выздоровления! Не нужно пропускать тренировочные лагеря..
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Будут полными дураки если обменяют его парень еще не раскрыл весь свой потенциал.
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«Мы всё делаем вместе. Ссым вместе, спим вместе, ломаемся вместе» Зеграс о Драйсдейле

думаю пункт назначения ясен
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Видимо рано или поздно обмен Зеграса случится. Вопрос когда, куда и на кого.
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На Овечкина было бы неплохо махнуть
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Ответ Максим Макеев
«Мы всё делаем вместе. Ссым вместе, спим вместе, ломаемся вместе» Зеграс о Драйсдейле думаю пункт назначения ясен
Обменяют на Мичкова с доплатой?
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