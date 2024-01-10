«Анахайм» обсуждал варианты обмена Зеграса. Сделка не выглядит неизбежной (Фрэнк Серавалли)

«Анахайм» обсуждал варианты обмена форварда Тревора Зеграса.

Об этом сообщил инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

По его сведениям, остается неясным, насколько далеко продвинулись переговоры. Сделка не выглядит неизбежной, тем не менее, команды НХЛ считают игрока доступным для обмена.

Инсайдер TSN Даррен Дрегер отметил, что «Анахайм» не работает над трейдом Зеграса активно.

22-летний американец набрал 7 (4+3) очков в 20 играх в текущем сезоне. Он пропустил 20 матчей из-за травмы нижней части тела.

В сегодняшнем матче против «Нэшвилла» Зеграс получил травму ноги, неудачно врезавшись в борт. Тренер «Дакс» Грег Кронин сказал, что форварду придется пропустить какое-то время.

Перед началом этого сезона «Анахайм» подписал с 9-м номером драфта НХЛ-2019 3-летний контракт с кэпхитом 5,75 миллиона долларов. Из-за затянувшихся переговоров игрок пропустил тренировочный лагерь.

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