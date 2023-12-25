Суббан о лакроссах Бедарда и Зеграса: «Они делают грязь, оставляя в дураках не только вратаря, но и игроков. Хорошо ли это для хоккея? Не знаю. Я бы врезал им, наверное»

Пи Кей Суббан прокомментировал лакроссы Коннора Бедарда и Тревора Зеграса.

Нападающие « » и «Анахайма» забросили шайбы в таком стиле в матчах чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» и «Сиэтла».

« и делают грязь!

В такие моменты они оставляют в дураках не только вратаря, но и все пятерых игроков на льду, ставят их в неловкое положение перед 20 тысячами зрителей и миллионами телезрителей. Это абсолютно невероятно.

Хорошо ли это для хоккея? Не знаю. Вот что я скажу: если бы я играл, я бы, наверное, врезал им», – сказал бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббан.

День лакросс-голов в НХЛ! Сначала Бедард, через два часа – трюкач из «Анахайма»