Суббан о лакроссах Бедарда и Зеграса: «Они делают грязь, оставляя в дураках не только вратаря, но и игроков. Хорошо ли это для хоккея? Не знаю. Я бы врезал им, наверное»
Пи Кей Суббан прокомментировал лакроссы Коннора Бедарда и Тревора Зеграса.
Нападающие «Чикаго» и «Анахайма» забросили шайбы в таком стиле в матчах чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» и «Сиэтла».
«Тревор Зеграс и Коннор Бедард делают грязь!
В такие моменты они оставляют в дураках не только вратаря, но и все пятерых игроков на льду, ставят их в неловкое положение перед 20 тысячами зрителей и миллионами телезрителей. Это абсолютно невероятно.
Хорошо ли это для хоккея? Не знаю. Вот что я скажу: если бы я играл, я бы, наверное, врезал им», – сказал бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббан.
День лакросс-голов в НХЛ! Сначала Бедард, через два часа – трюкач из «Анахайма»
Что за бред?!
Как в футболе, если слишком красиво обвели, с финтами, то за это нужно дать по ногам.
Растите в мастерстве и особенно в интеллекте.