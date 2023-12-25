Суббан о лакроссах Бедарда и Зеграса: «Они делают грязь, оставляя в дураках не только вратаря, но и игроков. Хорошо ли это для хоккея? Не знаю. Я бы врезал им, наверное»

Теги Чикаго Анахайм НХЛ Пи Кей Суббан Тревор Зеграс Коннор Бедард Хоккей

Пи Кей Суббан прокомментировал лакроссы Коннора Бедарда и Тревора Зеграса.

Нападающие «Чикаго» и «Анахайма» забросили шайбы в таком стиле в матчах чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» и «Сиэтла».

«Тревор Зеграс и Коннор Бедард делают грязь!

В такие моменты они оставляют в дураках не только вратаря, но и все пятерых игроков на льду, ставят их в неловкое положение перед 20 тысячами зрителей и миллионами телезрителей. Это абсолютно невероятно.

Хорошо ли это для хоккея? Не знаю. Вот что я скажу: если бы я играл, я бы, наверное, врезал им», – сказал бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббан.

День лакросс-голов в НХЛ! Сначала Бедард, через два часа – трюкач из «Анахайма»

20 комментариев
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А когда МакДэвид подбирает шайбу и убегает от пятерки соперников через всю площадку он не делает из дураками? Зеграс делает подобное не первый раз, соперники всегда должны быть к этому готовы
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Любой игрок, который забивает гол, ставит в неловкое положение вратаря и пятерку соперников. Не хочет ли Суббан запретить голы? Не хочет ли он врезать всем, кто забивает голы?
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хитрые и непредсказуемые действия,незапрещённые правилами в любом виде спорта ,дающие твоей команде очки ,шайбы , голы - разве не благое дело?!Да и смотрится это реально круто и неожиданно!
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Как будто прочел Юдина или Назарика, а не достаточно классного атакующего заща, который играл еще несколько лет назад
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Кучеров, МакДэвид и иже с ними очень часто оставляют в дураках вратарей и игроков. В хоккее это называется финтить. Где тут грязь и неуважение???
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Класс. Ждём от Суббана список способов каким можно забивать шайбы, а за какие можно и врезать.
Что за бред?!
Как в футболе, если слишком красиво обвели, с финтами, то за это нужно дать по ногам.
Растите в мастерстве и особенно в интеллекте.
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А Ромкин Лакросс он не видел что-ли?
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стандартная реакция определённой части населения: если не понимаешь чего-то, то надо взять дубину и ударить. такие потихоньку стираются эволюцией.
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Надо прописать в правилах, что если клюшка коснулась вратаря, давать 2 минуты.
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И всё же в этом есть какая-то неприязнь.. Может стар я)). Люблю старый «добрый» НХЛ..
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Он пьяный? Лакрос-голы - ещё одно доказательство развития хоккея. И киперы в итоге придумают, как играть в такой ситуации. Так и должно идти развитие, игроки соревнуются и ищут новые варианты для того, чтобы добиваться победы.
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Суббэн переоцененный тупой хрен, которому отсыпали раза в 2 больше, чем он заслуживал. А сцена, когда он запретил своей девушке похлопать Медведеву на теннисе вообще срам.
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Суббан говорил что перед важными матчами пил крепкий кофе,чтобы потом пердеть на пятаке и игроки соперника чувствуя это не лезли на пятак…честно ли это по отношению к своему вратарю и игрокам соперника? Не думаю…😐🤭
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Да ладно тебе, Пи, просто надо признать что подобные вещи должны существовать в наше время. Молотить с офиса уже скучно.
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кстати... Я пропустил. а как так вышло что 34-летний олимпийский чемпион Суббан уже второй год вне игры?
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А буллиты Кузи?
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Ещё один пример как можно вывернуть наизнанку мысль, только лишь вырвав несколько предложений из целого монолога. По ссылке есть сам ПК рассказывает свои ощущения. Он абсолютно восхищается этими голами, разбирает их детально, говорит что это лучшее, что есть сегодня в хоккее и, цитата - "мы должны праздновать такие скилы".
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Хоккей изменился сильно, меньше больших и грязных игроков.. представить такое в 90- начало 2000 не возможно.. тот хекатол или Руа, нашли бы момент и сломали ноги бы им за такое
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Ответ vulturecrow
стандартная реакция определённой части населения: если не понимаешь чего-то, то надо взять дубину и ударить. такие потихоньку стираются эволюцией.
эволюция для гомо уже не работает. отбора нет
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