Третьяк о «Тракторе»: «Тренер не всегда виноват: нестабильно играет вратарь, оборона слабо выглядит. Атака неплохая, но она начинает играть, когда проигрывает, а надо с самого начала»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о ситуации в «Тракторе ».

17 ноября об уходе из клуба объявил канадский тренер Бенуа Гру , который выводил команду в финал Кубка Гагарина-2025, где она проиграла «Локомотиву».

На данный момент команда занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 30 матчах.

«Это жизнь, я просто не ожидал, что так это быстро произошло. Можно только догадываться, почему так случилось.

Тренер не всегда виноват: нестабильно играет вратарь, оборона очень слабо выглядит. Атака неплохая, но она начинает играть, когда проигрывает, а надо так играть с самого начала», – сказал Третьяк.