Третьяк о «Тракторе»: «Тренер не всегда виноват: нестабильно играет вратарь, оборона слабо выглядит. Атака неплохая, но она начинает играть, когда проигрывает, а надо с самого начала»
Глава ФХР Владислав Третьяк высказался о ситуации в «Тракторе».
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о ситуации в «Тракторе».
17 ноября об уходе из клуба объявил канадский тренер Бенуа Гру, который выводил команду в финал Кубка Гагарина-2025, где она проиграла «Локомотиву».
На данный момент команда занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 30 матчах.
«Это жизнь, я просто не ожидал, что так это быстро произошло. Можно только догадываться, почему так случилось.
Тренер не всегда виноват: нестабильно играет вратарь, оборона очень слабо выглядит. Атака неплохая, но она начинает играть, когда проигрывает, а надо так играть с самого начала», – сказал Третьяк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости