Зеграс подписал 3-летний контракт с «Анахаймом» с зарплатой 5,75 млн долларов в год
«Анахайм» продлил контракт с Тревором Зеграсом на 3 года и 17,25 млн долларов.
Калифорнийский клуб продлил контракт 22-летним нападающим на три сезона со средней зарплатой 5,75 миллиона долларов в год.
Игрок находился в статусе ограниченно свободного агента.
В прошлом сезоне Тревор Зеграс набрал 65 (23+42) очков при полезности «минус 24» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.
В общей сложности в лиге хоккеист записал на свой счет 139 (49+90) баллов в 180 играх.
«Анахайм» выбрал Зеграса под 9-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2019.
Следующий на очереди Драйсдейл и погнали.