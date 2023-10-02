Зеграс подписал 3-летний контракт с «Анахаймом» с зарплатой 5,75 млн долларов в год

Теги Анахайм НХЛ Тревор Зеграс Хоккей

«Анахайм» продлил контракт с Тревором Зеграсом на 3 года и 17,25 млн долларов.

Калифорнийский клуб продлил контракт 22-летним нападающим на три сезона со средней зарплатой 5,75 миллиона долларов в год.

Игрок находился в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне Тревор Зеграс набрал 65 (23+42) очков при полезности «минус 24» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

В общей сложности в лиге хоккеист записал на свой счет 139 (49+90) баллов в 180 играх.

«Анахайм» выбрал Зеграса под 9-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2019.

11 комментариев

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PatologoanatoM
Как Вербек это сделал? Мостик на 5,75? Хм, думали в районе 7 мультов будет минимум
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PEGEON
Ответ PatologoanatoM
Как Вербек это сделал? Мостик на 5,75? Хм, думали в районе 7 мультов будет минимум
7 млн для мостика многовато
+2
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Кирилл Пахомов
Что-то как-то маловато
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Crenk
Довольно бюджетно для Утят по нынешним расценкам
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Михаил Мельниченко
По нынешним временам просто халява для клуба, тоже думал, что в районе 7 будет, а потом от 10 будут требовать после повышения потолка
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PEGEON
Ответ PatologoanatoM
У Робертсона такой мостик например
Ну Робертсон>Зеграс
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Radik_2.0
хороший мостик, для обеих сторон.
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Дмитрий Кутузов
Меньше Киллорна?! Рили?
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Mr.Duck
Вкусный контракт. Сейчас дал скидку, за следующие три года есть время окончательно стать лидером - чтобы получить уже полноценный дорогой лонг-терм.
Следующий на очереди Драйсдейл и погнали.
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Andrey Wolf
А если ещё принять во внимание налоги в Калифорнии, то как-то получается, что подписался за 2.5
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PatologoanatoM
Ответ PEGEON
7 млн для мостика многовато
У Робертсона такой мостик например
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