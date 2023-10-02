Зеграс подписал 3-летний контракт с «Анахаймом» с зарплатой 5,75 млн долларов в год

«Анахайм» продлил контракт с Тревором Зеграсом на 3 года и 17,25 млн долларов.

Калифорнийский клуб продлил контракт 22-летним нападающим на три сезона со средней зарплатой 5,75 миллиона долларов в год.

Игрок находился в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне набрал 65 (23+42) очков при полезности «минус 24» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

В общей сложности в лиге хоккеист записал на свой счет 139 (49+90) баллов в 180 играх.

« » выбрал Зеграса под 9-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2019.