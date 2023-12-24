Зеграс забил лакросс-гол «Сиэтлу». Форвард «Анахайма» провел 1-й матч после травмы

Теги Анахайм НХЛ Сиэтл Тревор Зеграс Хоккей

Тревор Зеграс забил лакросс-гол в игре с «Сиэтлом».

Форвард «Анахайма» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (2:3). 

22-летний американец сыграл впервые после травмы нижней части тела, из-за которой пропустил полтора месяца. 

В активе Зеграса стало 3 (2+1) очка в 13 играх в этом сезоне. 

Бедард забил лакросс-гол в матче с «Сент-Луисом». У 1-го номера драфта 30 очков в 33 играх в сезоне

5 комментариев
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Классический Зеграс. Подарил кучу моментов Киллорну, который все их запорол, плюнул на все и пошел решать сам.
С возвращением!

P.S. Никак оптимальный состав не соберется. Вернулись Зеграс и Драйсдэйл - выбыл Карлссон.
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Третий официальный лакросс Зеграса.
Был бы четвертый, если бы в прошлом году не отменили взятие ворот, когда Куликов, как оказалось после челленджа, залез в оффсайд.
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Он любит это делать
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Ответ Mr.Duck
Третий официальный лакросс Зеграса. Был бы четвертый, если бы в прошлом году не отменили взятие ворот, когда Куликов, как оказалось после челленджа, залез в оффсайд.
У Свечникова парочка есть, Форсберг забивал и Кент Джонсон в прошлом году, сегодня еще Бедард положил, вроде все кто в НХЛ лакросс оформлял
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Ответ PatologoanatoM
У Свечникова парочка есть, Форсберг забивал и Кент Джонсон в прошлом году, сегодня еще Бедард положил, вроде все кто в НХЛ лакросс оформлял
Вроде бы, да.
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