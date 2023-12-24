Зеграс забил лакросс-гол «Сиэтлу». Форвард «Анахайма» провел 1-й матч после травмы
Тревор Зеграс забил лакросс-гол в игре с «Сиэтлом».
Форвард «Анахайма» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (2:3).
22-летний американец сыграл впервые после травмы нижней части тела, из-за которой пропустил полтора месяца.
В активе Зеграса стало 3 (2+1) очка в 13 играх в этом сезоне.
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С возвращением!
P.S. Никак оптимальный состав не соберется. Вернулись Зеграс и Драйсдэйл - выбыл Карлссон.
Был бы четвертый, если бы в прошлом году не отменили взятие ворот, когда Куликов, как оказалось после челленджа, залез в оффсайд.