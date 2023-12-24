Зеграс забил лакросс-гол «Сиэтлу». Форвард «Анахайма» провел 1-й матч после травмы

Тревор Зеграс забил лакросс-гол в игре с «Сиэтлом».

Форвард « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Кракеном» (2:3).

22-летний американец сыграл впервые после травмы нижней части тела, из-за которой пропустил полтора месяца.

В активе стало 3 (2+1) очка в 13 играх в этом сезоне.

Бедард забил лакросс-гол в матче с «Сент-Луисом». У 1-го номера драфта 30 очков в 33 играх в сезоне