Генменеджер «Анахайма» о переходе Готье: «Он очень рад. У него элитные навыки катания, бросок, он бомбардир»
В «Анахайме» прокомментировали переход лучшего форварда МЧМ Каттера Готье.
Ранее «Анахайм» обменял защитника Джейми Дрисдейла и выбор во 2-м раунде драфта в «Филадельфию» на права на лучшего форварда МЧМ Каттера Готье. Позже стало известно, что «Флайерс» обменяли 19-летнего американца из-за его нежелания играть за клуб и отказа от общения с руководством.
«Готье был очень рад и заинтересован, когда я разговаривал с ним, и это меня очень обрадовало.
В пуле наших проспектов такого игрока нет. Очевидно, что он обладает талантом уровня топ-6 форвардов команды.
Он одарен в плане катания – элитные навыки. У него уже элитный бросок уровня НХЛ, он бомбардир, любит бросать по воротам.
Учитывая тот наборов игроков группы атаки, который мы имеем, думаю, Каттер станет хорошим дополнением.
Мне очень нравится Дрисдейл, но мне пришлось оценить всю группу игроков. С учетом наших выступлений в этом сезоне, я хотел взять кого-то, кто мог бы помочь нам преодолеть трудности», – сказал генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик.