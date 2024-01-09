Генменеджер «Анахайма» о переходе Готье: «Он очень рад. У него элитные навыки катания, бросок, он бомбардир»

В «Анахайме» прокомментировали переход лучшего форварда МЧМ Каттера Готье.

Ранее «Анахайм» обменял защитника и выбор во 2-м раунде драфта в «Филадельфию» на права на лучшего форварда МЧМ Каттера Готье. Позже стало известно, что «Флайерс» обменяли 19-летнего американца из-за его нежелания играть за клуб и отказа от общения с руководством.

«Готье был очень рад и заинтересован, когда я разговаривал с ним, и это меня очень обрадовало.

В пуле наших проспектов такого игрока нет. Очевидно, что он обладает талантом уровня топ-6 форвардов команды.

Он одарен в плане катания – элитные навыки. У него уже элитный бросок уровня , он бомбардир, любит бросать по воротам.

Учитывая тот наборов игроков группы атаки, который мы имеем, думаю, Каттер станет хорошим дополнением.

Мне очень нравится Дрисдейл, но мне пришлось оценить всю группу игроков. С учетом наших выступлений в этом сезоне, я хотел взять кого-то, кто мог бы помочь нам преодолеть трудности», – сказал генеральный менеджер « » .