Генменеджер «Анахайма» о переходе Готье: «Он очень рад. У него элитные навыки катания, бросок, он бомбардир»

Теги Филадельфия Анахайм НХЛ Пэт Вербик Джейми Дрисдейл Каттер Готье Хоккей

В «Анахайме» прокомментировали переход лучшего форварда МЧМ Каттера Готье.

Ранее «Анахайм» обменял защитника Джейми Дрисдейла и выбор во 2-м раунде драфта в «Филадельфию» на права на лучшего форварда МЧМ Каттера Готье. Позже стало известно, что «Флайерс» обменяли 19-летнего американца из-за его нежелания играть за клуб и отказа от общения с руководством.

«Готье был очень рад и заинтересован, когда я разговаривал с ним, и это меня очень обрадовало.

В пуле наших проспектов такого игрока нет. Очевидно, что он обладает талантом уровня топ-6 форвардов команды.

Он одарен в плане катания – элитные навыки. У него уже элитный бросок уровня НХЛ, он бомбардир, любит бросать по воротам.

Учитывая тот наборов игроков группы атаки, который мы имеем, думаю, Каттер станет хорошим дополнением.

Мне очень нравится Дрисдейл, но мне пришлось оценить всю группу игроков. С учетом наших выступлений в этом сезоне, я хотел взять кого-то, кто мог бы помочь нам преодолеть трудности», – сказал генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик.

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3 комментария
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Анахайм уже наполнен талантливыми проспектами. Вот только в команде не выстроена эффективная система игры, без которой даже с выдающимся набором талантливой молодежи трудно что-то выиграть. Взять те же Баффало и Коламбус или Оттаву, у них нет проблем с талантливыми проспектами, у Баффало так и вовсе талантливых проспектов хватит на две команды! Но стабильной игры и результатов у них как не было 3 года назад, так и нет и сейчас. Каждый новый сезон повторяется одно и то же - все ожидают прорыва от команды, выхода на качественно новый уровень, временами они показывают интересную игру, но уже через 20-30 туров после начала регулярки и Баффало, и Коламбус, и Оттава сдуваются и опять падают на дно за очередным высоким пиком. А потом повторяется всё снова! Вот и Анахайм сейчас в таком алгоритме находится. Начали сезон хорошо, а уже через 20 туров стало понятно, что плей-оффа не видать и опять цели на сезон - развитие игроков и ожидание новых высоких пиков. Но в таком режиме можно находиться бесконечно долго!
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Анахайм - Филадельфия! Крутая будет заруба теперь! Ждем Готье в Анахайме!
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Ответ Stenort
Анахайм - Филадельфия! Крутая будет заруба теперь! Ждем Готье в Анахайме!
Утки vs Летчики! И те, и те - летающие птички!
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