Адам Лишка: «Книги на русском не читал, зато смотрел фильмы, сериалы. В «Слове пацана» интересно было посмотреть, как все было в 90-х»

Адам Лишка: книги на русском не читал, зато смотрел «Слово пацана».

Словацкий капитан «Северстали» Адам Лишка рассказал, что не читал книги на русском языке.

«Если честно, книги на русском не читал. Я люблю книги, но на словацком. Возможно, попробую когда-нибудь российскую классику. Я умею читать по-русски. Практически все могу без проблем. Думаю, чтение добавит еще больше слов в мой лексикон.

Я зато смотрел фильмы, сериалы на русском: «Слово пацана», «Лед» все части. В «Слове пацана» интересно было посмотреть, как все было раньше, в 90-х. Много еще чего не видел. Не смотрел «Брат», «Брат-2».

Как бы я ответил, в чем сила? Я так понимаю, должен угадать... Не знаю, что там в фильме было, но, мне кажется, сила – в правде и добром сердце. Если ты хочешь для кого-то другого сделать доброе дело, то в этом сила», – сказал Лишка.