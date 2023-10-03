Генменеджер «Анахайма» о Зеграсе: «Этот контракт – ступень к следующему. Я жду от него развития в плане двусторонней игры»

Теги Анахайм НХЛ Пэт Вербик Грег Кронин Тревор Зеграс Хоккей

Генеральный менеджер «Анахайма» высказался о новом контракте Тревора Зеграса.

Калифорнийский клуб продлил контракт с 22-летним нападающим на три сезона со средней зарплатой 5,75 миллиона долларов в год.

«У Тревора хорошие перспективы. Я жду от него развития в плане двусторонней игры. Есть много вещей, которым он сможет научиться у тренера Грега Кронина.

Перед подписанием контракта мы с Тревором  хорошо пообщались по поводу тех ожиданий, которые у нас есть от его игры. 

Я рассматриваю этот его контракт как ступень к следующему. Мы рассчитываем, что за это время он станет тем игроком, которым хочет стать», – сказал Пэт Вербик

Тревор Зеграс: «Кронин может научить меня игре в обороне, и это значительно изменит мою игру в целом»

 

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2 комментария

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punker18
Затянули, конечно, с подписанием. что там с Драйздэйлом?
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