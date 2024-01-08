Назаров предложил провести в Дубае матчи сборной России: «Всем в плюс такие поездки. У эмигрировавших в ОАЭ артистов появится конкуренция»

Андрей Назаров предложил провести в Дубае матчи сборной России по хоккею.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк назвал города, где в мае пройдут матчи сборной России.

«Идея приехать с матчами сборной России в Астану, Минск, Тулу и Омск хорошая, как всегда, мы видим правильный ход от руководства ФХР. На мой взгляд, здорово было бы в этот список добавить еще и Дубай. Думаю, никто не будет против: инфраструктура готовая, проблем с логистикой не возникнет. Всем такие поездки только в плюс.

В Дубае отдыхает и проживает много россиян, белорусов и казахстанцев, а на хоккейные матчи прилетит еще больше людей. Трибуны будут полные, а у популярных артистов, недавно эмигрировавших в ОАЭ и выступающих в Дубае, моментально появится конкуренция, что всегда хорошо. С посещаемостью хоккейных матчей в Дубае проблем точно не возникнет», – сказал бывший тренер «Трактора», «Витязя», «Северстали», «Барыса», СКА, «Нефтехимика» и «Сочи» .