  • Ротенберг об академии «Красная Машина»: «Хотел доказать: в России можно построить суперклуб – как «Барселона», «Милан», «Рейнджерс». Я вложился по максимуму»
Ротенберг об академии «Красная Машина»: «Хотел доказать: в России можно построить суперклуб – как «Барселона», «Милан», «Рейнджерс». Я вложился по максимуму»

Роман Ротенберг: в России можно построить суперклуб европейского уровня.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался о создании академии «Красная Машина».

«Четыре года назад мы с нуля начали создавать детскую академию «Красная Машина» – без государственного финансирования, частично на деньги спонсоров, частично на свои.

Я лично вложился по максимуму, потому что хотел доказать: в России можно построить суперклуб европейского уровня, а то и лучше – как «Барселона», «Милан», «Рейнджерс» в хоккее. Чтобы через несколько лет все увидели: мы можем.

Самый известный девиз хоккея – «Трус не играет в хоккей». Это чистая правда. И это касается не только хоккея, но и всей жизни.

Когда я был маленьким мальчиком и выходил во двор с дешевой клюшкой, я даже представить не мог, что когда-нибудь выиграю олимпийское золото. Но я об этом мечтал. Мечтайте, ставьте самые смелые цели, идите к ним – и обязательно вместе, только в команде.

У вас сейчас есть лучшие условия в мире – я это вижу каждый день. Используйте их, получайте лучшее образование, верьте в себя – и вы сможете добиться всего», – заявил Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
