Виноградов о детстве: «Если бы не хоккей, не знаю, чем бы занимался. Многие уже курили в моем окружении, гуляли. Я вполне мог пойти с ними по этой дороге»

Виноградов о детстве: у меня была одна цель – хоккей.

Нападающий «Торпедо » Егор Виноградов рассказал, что в детстве у него на первом месте был хоккей.

– Были ли случаи в детстве или юности, когда вы хотели закончить с хоккеем или были к этому близки?

– Нет, такого, чтобы закончить, никогда не было. У меня была одна цель – хоккей.

Я помню, гуляли со старшим братом. Ему было лет тринадцать-четырнадцать, мне шесть-семь. Все гуляют во дворе, а я после одиннадцати уже: «Отведи меня домой, у меня завтра тренировка». Я реально этого боялся – этих гуляний допоздна. У меня на первом месте был хоккей.

Если бы не хоккей, мне кажется, я бы так во дворе и остался. Может, тоже начал бы курить, не знаю, чем бы занимался. Я жил на Автозаводе, район такой рабочий, не то чтобы спортивный. В моем окружении многие уже курили, гуляли. Я вполне мог пойти с ними по этой дороге и вообще не дойти до большого хоккея, – сказал Виноградов.