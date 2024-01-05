Тардиф о допуске России и Беларуси: «Это вопрос не политики, а безопасности. Плюс есть дело Федотова – когда ИИХФ отстраняет игрока, на льду его быть не должно»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею КХЛ олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ высказался о возможном возвращении России и Беларуси на турниры.

– Несколько дней назад вас цитировали в российском «Спорт-Экспрессе»: «Желаю, чтобы в 2024 году вся семья ИИХФ вновь оказалась в полном сборе. Речь в том числе и о возвращении ФХР к нашим соревнованиям». Это правда? Вы ставите в приоритет возвращение России на международные соревнования в этом году?

– Во-первых, думаю, что мы всегда ясно давали это понять. Каждый февраль и март мы повторно оцениваем ситуацию касательно геополитической обстановки. Это не вопрос политики, а вопрос безопасности наших соревнований и безопасности наших игроков, в том числе из России и Беларуси.

И этот вопрос будет поставлен перед руководством 12-13 февраля: есть ли возможность вернуть Россию и Беларусь на чемпионат мира в Дании и Швеции? В то же время мы говорим и об участии Беларуси и России в Олимпиаде 2026 года. Решение будет принято 12-13 февраля.

Но сейчас помимо вопроса безопасности есть и новое дело, которое нужно учитывать при принятии решения. Это дело Федотова. Мы защищаем уважение к контракту, правилам международных переходов. Когда ИИХФ дисквалифицирует игрока, на льду его быть не должно. Так что мы далеки от возвращения. Это будет большой разговор, – сказал Люк Тардиф.

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6 комментариев
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Так дисквалификация Федотова же уже закончилась
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представляю какая гигантская охрана обеспечивает безопаность на матчах Коламбуса
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Что бы ни делать, лишь бы не брать на себя ответственность за принятие решения.
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Это дело некоторых федераций как Финляндия и Чехия, которые бы могли отказаться выступать на ЧМ в случае возвращения России.
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