Владислав Третьяк рассказал о том, где сборная России будет играть с Беларусью.

В прошлом сезоне сборная «России 25» в мае выступала в Туле, Астане, Челябинске, Красноярске и Минске.

Состоялись 8 матчей против сборной и 1 – против . Командой руководил Роман Ротенберг.

– В этом году снова состоится серия хоккейных матчей России с белорусами?

– Да, и уже есть договоренность, что мы будем играть. Уже известны четыре города, куда мы приедем в мае – это Астана, Минск, Тула и Омск.

Будет ли пять или шесть городов? Мы подумаем, как лучше. Может быть, еще Новосибирск, – сказал президент .