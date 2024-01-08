Третьяк о новой серии Россия – Беларусь в мае: «Договоренность уже есть. Известны 4 города – Астана, Минск, Тула и Омск. Может, еще Новосибирск»
Владислав Третьяк рассказал о том, где сборная России будет играть с Беларусью.
В прошлом сезоне сборная «России 25» в мае выступала в Туле, Астане, Челябинске, Красноярске и Минске.
Состоялись 8 матчей против сборной Беларуси и 1 – против Казахстана. Командой руководил Роман Ротенберг.
– В этом году снова состоится серия хоккейных матчей России с белорусами?
– Да, и уже есть договоренность, что мы будем играть. Уже известны четыре города, куда мы приедем в мае – это Астана, Минск, Тула и Омск.
Будет ли пять или шесть городов? Мы подумаем, как лучше. Может быть, еще Новосибирск, – сказал президент ФХР.