Третьяк о новой серии Россия – Беларусь в мае: «Договоренность уже есть. Известны 4 города – Астана, Минск, Тула и Омск. Может, еще Новосибирск»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк рассказал о том, где сборная России будет играть с Беларусью.

В прошлом сезоне сборная «России 25» в мае выступала в Туле, Астане, Челябинске, Красноярске и Минске.

Состоялись 8 матчей против сборной Беларуси и 1 – против Казахстана. Командой руководил Роман Ротенберг.

– В этом году снова состоится серия хоккейных матчей России с белорусами?

– Да, и уже есть договоренность, что мы будем играть. Уже известны четыре города, куда мы приедем в мае – это Астана, Минск, Тула и Омск.

Будет ли пять или шесть городов? Мы подумаем, как лучше. Может быть, еще Новосибирск, – сказал президент ФХР.

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12 комментариев
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Главное чтобы Ска по-раньше вылетел из плей-офф кубка Гагарина, чтобы у игроков и Ротенберга было больше времени подготовиться к этой серии 👍
+19
0
+19
Будут аншлаги😄
+13
-1
+12
Ответ Ilya)
Будут аншлаги😄
особенно в Астане
+9
0
+9
Кубок Клубня
+7
-1
+6
Ответ mexicantushkan
особенно в Астане
да там ждут эту суперсерию с нетерпением
+2
0
+2
Ответ Ilya)
Будут аншлаги😄
Ага из бюджетников и детей) Больше я не знаю кому это нужно .
+1
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Слабо на Дальний Восток съездить?
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Че везде Тулу тотпизают… ?
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Астану притянули..)
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Ответ mexicantushkan
особенно в Астане
Ну, спорно..
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Ответ Caniball
Главное чтобы Ска по-раньше вылетел из плей-офф кубка Гагарина, чтобы у игроков и Ротенберга было больше времени подготовиться к этой серии 👍
дада. во имя сборной. Рома должен постараться
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