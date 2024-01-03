Владимир Юрзинов: «Можем сколько угодно обсуждать клубы, но сборная – главная команда страны. Триумфальное возвращение, очень важная победа – на Кубке Первого канала»

Владимир Юрзинов считает, что российский хоккей недостаточно хвалят.

– Владимир Владимирович, вам понравился 2023-й хоккейный год?

– Считаю, что мы мало хвалим российский хоккей. Если учесть условия внешней изоляции, нашей игре в прошедшем году внутри страны удалось сделать очень многое. Мы на верном пути!

– Что конкретно отметите?

– Давайте пройдем по пунктам.

Первый – развитие нашего хоккейного хозяйства. Во многих городах появились академии, строятся новые, суперсовременные арены.

Второй – молодежный прорыв в . Благодаря подпитке из клубных систем на подходе большая группа талантливой молодежи. Сейчас в Швеции проходит молодежный чемпионат мира и очень обидно, что эта группа там не представлена. Но есть ощущение, что она как минимум выдержала бы конкуренцию со стороны ведущих сборных.

О третьем пункте в декабре уже говорил. Ужесточение лимита на легионеров помогает развитию нашей молодежи. Ее игровое время в КХЛ становится не только больше, но и качественнее – за счет большинства, равных составов, меньшинства.

Четвертый пункт – триумфальное возвращение сборной России. После серии из трех не выигранных турниров пришла очень важная победа – на Кубке Первого канала. Мы можем сколько угодно долго обсуждать игру наших клубов, но национальная команда в России всегда была и всегда будет главной командой страны. Говорю это как человек, который в 2024 году отметит 50-летие работы в национальной сборной.

В-пятых, не могу не отметить приглашение на Кубок Первого канала лучших мастеров из Всероссийской лиги. Для ВХЛ, для многих исторических центров страны это настоящий прорыв. И он обязательно отразится на уровне ВХЛ, на всей нашей хоккейной системе. Считаю, что МХЛ, Студенческая лига – следующие в очереди на приглашение на такие турниры.

Шестой пункт – появление в нашем клубном хоккее новых лидеров.

Наконец-то из тени выходит такой популярный клуб, как « », интересное место занимает нижегородское « », возвращается к вершине «Авангард», за считанные месяцы грамотно перегруппировавший свои ряды. Список можно продолжать.

В итоге традиционным лидерам – , СКА, «Ак Барсу» – все сложнее, – сказал заслуженный тренер СССР, консультант «России 25» и СКА Владимир Юрзинов.