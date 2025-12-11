Елесин о Никитине и Хартли: «Два разных тренера. Схожие вещи есть, но система отличается»
Александр Елесин поделился мыслями о Бобе Хартли и Игоре Никитине.
Защитник «Локомотива» Александр Елесин высказался о тренерах Бобе Хартли и Игоре Никитине.
– Есть ли разница в подходе у Никитина и Хартли, если мы говорим о регулярном чемпионате? Про второго говорили во времена работы в «Авангарде», что для него этот этап – подготовка к плей-офф.
– В любом случае результат есть результат. Нужно делать работу в каждом матче.
Но это вообще два разных тренера. Схожие вещи есть, но система отличается, – сказал Елесин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
