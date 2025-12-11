Мурашов с шатаутом стал 1-й звездой матча АХЛ. 21-летний вратарь фарма «Питтсбурга» сделал 34 сэйва

Вратарь системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов сделал шатаут в матче АХЛ.

Вратарь «Уилкс-Бэрри » Сергей Мурашов сделал шатаут в матче АХЛ против «Хартфорд Вулф Пэк » (3:0).

Голкипер отбил все 34 броска по своим воротам и был принан 1-й звездой игры.

Это его второй матч на ноль в нынешнем сезоне АХЛ.

Всего в его активе 11 игр и 8 побед. Он отражает 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,56.

В нынешнем сезоне 21-летний Сергей Мурашов также провел провел 4 матча в НХЛ за «Питтсбург » и одержал одну победу, отражая в среднем 91,3% бросков при коэффициенте надежности 1,90.